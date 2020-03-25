Олег Быцко об электромобилях: «Нам ещё в плане внедрения личного транспорта в больших городах надо пройти большой путь»

Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

Мы занимаемся коммерческим транспортом. Поэтому коммерческий транспорт для нас ближе. Потому что мы больше понимаем, что это такое. И разница в том, что личный транспорт, владелец этого транспорта не хочет иметь каких-то ограничений в его использовании. Что касается коммерческого транспорта – здесь всё намного проще. То есть он выполняет конкретную задачу. И, в основном, эти задачи – они, скажем, унифицированы на протяжении всего срока эксплуатации. То есть если это пассажирский транспорт, он перевозит пассажиров по определённым маршрутам. Если это грузовой транспорт, то он перевозит товары с одного места на второе или выполняет технологические операции.