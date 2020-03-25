Прямой эфир

Олег Быцко об электромобилях: «Нам ещё в плане внедрения личного транспорта в больших городах надо пройти большой путь»

25 марта 2020 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:  
Мы занимаемся коммерческим транспортом. Поэтому коммерческий транспорт для нас ближе. Потому что мы больше понимаем, что это такое. И разница в том, что личный транспорт, владелец этого транспорта не хочет иметь каких-то ограничений в его использовании. Что касается коммерческого транспорта – здесь всё намного проще. То есть он выполняет конкретную задачу. И, в основном, эти задачи – они, скажем, унифицированы на протяжении всего срока эксплуатации. То есть если это пассажирский транспорт, он перевозит пассажиров по определённым маршрутам. Если это грузовой транспорт, то он перевозит товары с одного места на второе или выполняет технологические операции.

Поэтому нам ещё в плане внедрения, на мой взгляд, именно личного транспорта в больших городах надо пройти большой путь. И начало этого пути должно заключаться в том, что проектировка новых микрорайонов и новых домов должна вестись с учётом наличия зарядной инфраструктуры. Если этого не будет, а этого пока нет, то внедрение именно в городах электромобилей, оно будет связано с проблемами.

Олег Быцко об электромобилях: «Нам ещё в плане внедрения личного транспорта в больших городах надо пройти большой путь»-1

​​​​​​

Почему белорусы не спешат пересаживаться на электроавтомобили? Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? 

Смотрите 25 марта в 20.30 на СТВ.  

# Электромобили # общество # Олег Быцко

Другие новости рубрики

Все новости
Под наблюдением – 57 человек. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 25 марта
25 марта 2020 10:43

Под наблюдением – 57 человек. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 25 марта

Акция «Неделя леса» пройдёт в Беларуси. Как принять участие
25 марта 2020 09:44

Акция «Неделя леса» пройдёт в Беларуси. Как принять участие

Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»
25 марта 2020 09:00

Отрабатывают маскировку и разведку. Учения десантников проходят на полигоне «Домановский»