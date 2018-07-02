3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий

Новости Беларуси. Как готовится Минск к празднованию Дня Независимости, мы уже много рассказывали. И атмосферу праздника можно будет почувствовать не только на главных площадках, но и в каждом районе столицы. В гостях программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.

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