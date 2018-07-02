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Гала-концерт у стелы «Минск – город-герой» 3 июля: кто будет выступать?

02 июля 2018 14:15
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Новости Беларуси. 3 июля вечером у стелы «Минск – город-герой» по традиции пройдет большой гала-концерт перед тем, как мы все вместе споем гимн нашей страны. В программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома рассказала, какие интересные режиссерские ходы в организации праздника будут использованы.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Да, уже по сложившейся традиции у обелиска «Минск – город-герой» 3 июля в вечернее время проходит замечательный концерт.

В этом году основная тема концерта – это объединение белорусов, объединение страны нашей.

Он будет разделен на несколько блоков. Будет связь с областными городами и прямое включение. Поздравлять будут ведущие творческие коллективы и популярные исполнители нашей страны.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий

# День Независимости-2018 # общество # Виталина Рудикова

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