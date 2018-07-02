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Каким будет театрализованное шествие на параде 3 июля?

02 июля 2018 14:14
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Новости Беларуси. Парад 3 июля в Минске: кроме военнослужащих и военной техники, будет организовано еще и театрализованное шествие. Подробностями поделилась в программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Самым главным событием 3 июля будет праздничный парад, который завершится театрализованным эпизодом. В этом эпизоде примет участие более 2 тысяч человек. Он тоже будет посвящен Году малой родины.

В этом эпизоде прозвучат основные символы Беларуси, он будет ярким и запоминающимся.

И запоминающимся финалом события, которое пройдет утром.

Ольга Юруть, СТВ:
Несколько лет назад удивительным явлением, которое осталось до сих пор в памяти – это была «живая ваза». В этом году что будет?

Виталина Рудикова:
В этом году – это массовость, яркие краски и тема Родины и земли. «Вазы» в этом году не будет, но номер сам по себе яркий, и художественное решение этого номера интересное.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий

# День Независимости-2018 # общество # Виталина Рудикова

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