Каким будет театрализованное шествие на параде 3 июля?

Новости Беларуси. Парад 3 июля в Минске: кроме военнослужащих и военной техники, будет организовано еще и театрализованное шествие. Подробностями поделилась в программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома.
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Самым главным событием 3 июля будет праздничный парад, который завершится театрализованным эпизодом. В этом эпизоде примет участие более 2 тысяч человек. Он тоже будет посвящен Году малой родины.
В этом эпизоде прозвучат основные символы Беларуси, он будет ярким и запоминающимся.
И запоминающимся финалом события, которое пройдет утром.
Ольга Юруть, СТВ:
Несколько лет назад удивительным явлением, которое осталось до сих пор в памяти – это была «живая ваза». В этом году что будет?
Виталина Рудикова:
В этом году – это массовость, яркие краски и тема Родины и земли. «Вазы» в этом году не будет, но номер сам по себе яркий, и художественное решение этого номера интересное.