Каким будет театрализованное шествие на параде 3 июля?

Новости Беларуси. Парад 3 июля в Минске: кроме военнослужащих и военной техники, будет организовано еще и театрализованное шествие. Подробностями поделилась в программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Самым главным событием 3 июля будет праздничный парад, который завершится театрализованным эпизодом. В этом эпизоде примет участие более 2 тысяч человек. Он тоже будет посвящен Году малой родины.

В этом эпизоде прозвучат основные символы Беларуси, он будет ярким и запоминающимся.

И запоминающимся финалом события, которое пройдет утром.

Ольга Юруть, СТВ:

Несколько лет назад удивительным явлением, которое осталось до сих пор в памяти – это была «живая ваза». В этом году что будет?

Виталина Рудикова:

В этом году – это массовость, яркие краски и тема Родины и земли. «Вазы» в этом году не будет, но номер сам по себе яркий, и художественное решение этого номера интересное.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий