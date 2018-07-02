Где в Минске пройдут массовые гулянья 3 июля?

Новости Беларуси. День Независимости отмечает вся страна. В Минске праздник приходит не только на центральные улицы города, но и в различные спальные микрорайоны. Где пройдут массовые гуляния, рассказала в программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В этом году основные праздничные мероприятия пройдут в парковых зонах в каждом районе столицы. Основным эпицентром городских событий будет площадка у Дворца спорта. К этой площадке уже привыкли и минчане, и гости. После парада и театрализованного эпизода начнет звучать праздничная программа на этой сцене, которая завершится в 23 часа.

В программе примут участие профессиональные коллективы – это коллективы Белорусской государственной филармонии.

В программе принимают участие артисты Театра эстрады и самодеятельные творческие коллективы. Программа подготовлена и на территории Верхнего города в рамках летнего музыкального туристического сезона. В финале программы в Верхнем городе будет выступать Президентский оркестр Республики Беларусь, Заслуженный коллектив.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий