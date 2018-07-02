В «Тростенце» создадут инфоцентр по работе с туристами

Новости Беларуси. Захоронение в урочище «Благовщина»: приехали высокие гости из Европы, президент Александр Лукашенко посетил это место. Может ли оно вызвать интерес в плане организации экскурсий, рассказала в программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Такая работа проводится. Ведет, организует эту работу Музей истории ВОВ. Там есть научные сотрудники, которые глубоко знают эту тему. И государственное учреждение – Белорусский центр духовного возрождения.

В планах – создание информационного центра «Тростенец»,

который будет эту работу координировать. И, безусловно, сегодня там есть много туристов, приезжают.

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