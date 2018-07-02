Финал акции «Споём гимн вместе»: сколько будет длиться салют 3 июля?

Новости Беларуси. Салют в Минске, посвященный Дню Независимости – это всегда кульминация праздника. Чего ожидать в этом году, рассказала в программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома.
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В этом году салют в Минске пройдет в шести точках. Эпицентром будет площадка у обелиска «Минск – город-герой». Салют станет финальной точкой акции «Споем гимн вместе».
Салют прозвучит в 23 часа и будет длиться порядка 10 минут.