«На первый день пользования уже написал, что нет памяти»: как минчанку ввели в заблуждение при покупке телефона

Новости Беларуси. Минчанка Ольга Морозова перед поездкой во Львов решила приобрести новый смартфон, за которым отправилась в специализированный магазин. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться», с каким обманом столкнулась девушка. Ольга попросила телефон с большим объёмом памяти, а именно на 32 гигабайта, чтобы можно было спокойно фотографировать и снимать видео. В магазине предложили девайс и уверили, что он отвечает всем запросам покупателя. Девушка, довольная покупкой, отправилась в поездку. Ольга Морозова, минчанка:

Мне на первый день пользования уже написал телефон, что нет памяти. А там фотографий, наверное, было на 1 ГБ и всё. Я спрашивала их, почему даже не 16 Гб, но мне ничего не смогли сказать.

Невразумительные комментарии девушку не устроили. Ведь за свои деньги, а это больше 450 рублей, Ольга рассчитывала приобрести телефон с определенными характеристиками, но была введена в заблуждение продавцами. Последние, судя по всему, не владеют информацией о гаджетах.

Продавец салона:

Я новый работник. Я заключал сделку, но я не мог перепутать. И я не смог ответить на вопрос девушке.

Сделав запись в Книге замечаний и предложений, Ольга обратилась за помощью к директору магазина. Кому как не руководителю разбираться с так называемыми косяками своих подчинённых. Девушка была несказанно удивлена, когда поняла, что её проблемы, созданные продавцами магазина, директора нисколько не заботят. Ольга Морозова:

Она вообще никак не хотела разбираться. Не спросила ни у меня, ни у них, что произошло. Дальше клиентка вынуждена была вызвать сотрудников правоохранительных органов. Прошло 4 дня, и возможно этого времени директору хватило, чтобы вникнуть в проблему и осознать её последствия.

Директор магазина:

Я считаю, что меня на той смене не было, и говорить что-либо я не могу.

На своём ли месте директор, делающий такие заявления, и какова степень его профессионализма – решать телезрителям.

Дарина Гулюта, юрист:

В данной ситуации потребитель был введён в заблуждение относительно свойств и характеристик данного товара. В соответствии с Законом прав потребителей, потребитель имеет право на расторжение договора и возвращение уплаченной суммы. Более того имеет право потребитель и на компенсацию морального вреда.

При продаже телефона на экран было наклеено защитное стекло за 16 рублей, которое совершенно к экрану не подходит. Это значит, от механического воздействия телефон не защищен – снова ввели в заблуждение.