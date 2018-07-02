59-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны на Кургане Дружбы: фотофакт

Новости Беларуси. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны Беларуси, России и Латвии прошла на Кургане Дружбы. Это уже 59-й праздник в священном и символичном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курган был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной Армии. Проложены и три аллеи: из Беларуси – березовая, из России – кленовая, из Латвии – липовая. На вершине кургана дуб, символ дружбы трех народов.