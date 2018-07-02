Видеопутеводитель по праздничному Минску на 3 июля

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, как в День Независимости город превратится в одну большую праздничную площадку. Традиционный марш на проспекте Машерова, барышни в погонах, военнослужащие из Китая, 250 единиц боевой техники, вертолёты с флагштоками и транспортные самолёты с дымами в цветах национального флага. Ждёт зрителей и яркое театрализованное представление «Мой родны кут».

Праздник придёт во все уголки столицы. Так, в Лошицком парке накануне проведут памятный велопробег. А вот праздничное утро около Чижовка-арены начнётся со спортивного праздника. На старт выйдут лыжероллеры. Их маршрут от километра до пяти.

Зрелищными станут и уличные гонки на автомобилях. Заезды будут проходить поочерёдно, в несколько попыток. Здесь же пройдёт впервые и выставка электромобилей.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий