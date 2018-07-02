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Видеопутеводитель по праздничному Минску на 3 июля

02 июля 2018 13:41
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, как в День Независимости город превратится в одну большую праздничную площадку. Традиционный марш на проспекте Машерова, барышни в погонах, военнослужащие из Китая, 250 единиц боевой техники, вертолёты с флагштоками и транспортные самолёты с дымами в цветах национального флага. Ждёт зрителей и яркое театрализованное  представление «Мой родны кут».

Праздник придёт во все уголки столицы. Так, в Лошицком парке накануне проведут памятный велопробег. А вот праздничное утро около Чижовка-арены начнётся со спортивного праздника. На старт выйдут лыжероллеры. Их маршрут от километра до пяти.

Зрелищными станут и уличные гонки на автомобилях. Заезды будут проходить поочерёдно, в несколько попыток. Здесь же пройдёт впервые и выставка электромобилей.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий

# День Независимости-2018 # общество # Виктория Ходосок

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