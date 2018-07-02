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В салоне красоты минчанке покрасили одежду вместе с волосами: ТОП-5 правил похода в парикмахерскую

02 июля 2018 11:29
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Новости Беларуси. Поход в салон красоты для минчанки Марины Батура обернулся настоящей потерей. Почему, разбираемся в сюжете программы «Добро пожаловаться».

В салоне красоты минчанке покрасили одежду вместе с волосами: ТОП-5 правил похода в парикмахерскую-1

Марина Батура, минчанка:
Я являюсь постоянной клиенткой салона «Оттенки». 16 апреля я производила очередное окрашивание волос, во время смывки волос я почувствовала, что по спине бежит вода.

Обеспокоенная Марина рассказала о случившемся мастеру, но тот успокоил: мол, ничего страшного не произошло.

Но только по окончанию окрашивания женщина убедилась в обратном.

Марина Батура:
Была испорчена блузка.

Как выяснилось, по спине бежала не вода, а стекала краска, которая оставила след не только на теле, но и блузке. Возмущению женщины не было предела, ведь испортили дорогой сердцу подарок. Поэтому Марина предложила салону свой вариант решения проблемы.

Марина Батура:
С мастером мы решили договориться, что она будет искать по городу такую же рубашку-боди с длинными рукавами голубого или белого цвета. Она позвонила и сказала, что по городу ничего не нашла и может мне предложить маечку или просто обычную рубашечку, либо сделать скидочку в 20%.

Предложения мастера не устроили Марину, поэтому она оставила жалобу в Книге замечаний и предложений.

В салоне красоты минчанке покрасили одежду вместе с волосами: ТОП-5 правил похода в парикмахерскую-4

Марина Батура:
Мне пришел не очень приятный ответ. Действительно неприятно, когда в ответе не только путают имя, но и отказывают в возмещении убытка, мол, салон за сохранность вещей клиентов ответственности не несет! Вот только юристы считают иначе.

В салоне красоты минчанке покрасили одежду вместе с волосами: ТОП-5 правил похода в парикмахерскую-6

Сергей Федорец, юрист:
В том случае, если требования потребителя не будут удовлетворены в течение 7 календарных дней, потребитель вправе обратиться с иском в суд, в котором будет также взыскана компенсация морального вреда.
Однако оценить сумму ущерба можно посредством предоставления кассового чека, справки из магазина или заключения эксперта. К сожалению, у Марины нет ничего из перечисленного. И это значительно усложняет ситуацию. Более того, руководство салона сегодня вообще пошло в отказ и заявляет, что блузку Марина Батура испортила не у них.

Татьяна Жуковская, заместитель директора салона красоты «Оттенки»:

По окончанию услуги клиентка покинула наш салон, красивая, счастливая.

В салоне красоты минчанке покрасили одежду вместе с волосами: ТОП-5 правил похода в парикмахерскую-9

Без каких-либо предъявлений.
Да, жалобу наша героиня оставила только на следующий день, потому что только дома внимательно рассмотрела блузку и поняла, что вещь испорчена безвозвратно.

Татьяна Жуковская:
Несмотря на то, что прошло какое-то время с момента оказания услуги, мы пошли ей на встречу и хотели разрешить вопрос полюбовно. Мы также не выяснили, нами ли был нанесен этот ущерб. Мы не знаем, чего в действительности клиент хочет.

Ответ ей направлен, то есть мы ситуацию закрыли.

В салоне красоты минчанке покрасили одежду вместе с волосами: ТОП-5 правил похода в парикмахерскую-12


Закрыла ситуацию и Марина Батура. Женщина не собирается тратить время и нервы на доказательство своей правоты. Все что она могла сделать – сделала: рассказала о клиентоориентированности салона, в который она больше, что называется, ни ногой!

Для всех женщин, отправляющихся на окрашивание волос, эта история пусть станет уроком.

1. Не надевайте в парикмахерскую дорогие вещи.

2. Оставляйте претензии в день посещения.

3. Фиксируйте происходящее на телефон.

4. Записывайте данные свидетелей.

5. Сохраните чеки.

Сегодня в столице функционирует порядка 4 тысяч салонов красоты и парикмахерских, в 30% из которых выявлены нарушения санитарных норм. Вши и чесотка – одни из самых распространенных недугов, передающихся через грязные инструменты, пеньюары, полотенца и подворотнички. Так что наша героиня еще неплохо отделалась. Максимум что она потеряла – это пару сотен рублей.

# Защита прав потребителей # общество # Сергей Федорец

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