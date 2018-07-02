В салоне красоты минчанке покрасили одежду вместе с волосами: ТОП-5 правил похода в парикмахерскую

Новости Беларуси. Поход в салон красоты для минчанки Марины Батура обернулся настоящей потерей. Почему, разбираемся в сюжете программы «Добро пожаловаться».

Марина Батура, минчанка:

Я являюсь постоянной клиенткой салона «Оттенки». 16 апреля я производила очередное окрашивание волос, во время смывки волос я почувствовала, что по спине бежит вода.

Обеспокоенная Марина рассказала о случившемся мастеру, но тот успокоил: мол, ничего страшного не произошло. Но только по окончанию окрашивания женщина убедилась в обратном. Марина Батура:

Была испорчена блузка. Как выяснилось, по спине бежала не вода, а стекала краска, которая оставила след не только на теле, но и блузке. Возмущению женщины не было предела, ведь испортили дорогой сердцу подарок. Поэтому Марина предложила салону свой вариант решения проблемы. Марина Батура:

С мастером мы решили договориться, что она будет искать по городу такую же рубашку-боди с длинными рукавами голубого или белого цвета. Она позвонила и сказала, что по городу ничего не нашла и может мне предложить маечку или просто обычную рубашечку, либо сделать скидочку в 20%. Предложения мастера не устроили Марину, поэтому она оставила жалобу в Книге замечаний и предложений.

Марина Батура:

Мне пришел не очень приятный ответ. Действительно неприятно, когда в ответе не только путают имя, но и отказывают в возмещении убытка, мол, салон за сохранность вещей клиентов ответственности не несет! Вот только юристы считают иначе.

Сергей Федорец, юрист:

В том случае, если требования потребителя не будут удовлетворены в течение 7 календарных дней, потребитель вправе обратиться с иском в суд, в котором будет также взыскана компенсация морального вреда.

Однако оценить сумму ущерба можно посредством предоставления кассового чека, справки из магазина или заключения эксперта. К сожалению, у Марины нет ничего из перечисленного. И это значительно усложняет ситуацию. Более того, руководство салона сегодня вообще пошло в отказ и заявляет, что блузку Марина Батура испортила не у них.

Татьяна Жуковская, заместитель директора салона красоты «Оттенки»: По окончанию услуги клиентка покинула наш салон, красивая, счастливая.

Без каких-либо предъявлений.

Да, жалобу наша героиня оставила только на следующий день, потому что только дома внимательно рассмотрела блузку и поняла, что вещь испорчена безвозвратно.

Татьяна Жуковская:

Несмотря на то, что прошло какое-то время с момента оказания услуги, мы пошли ей на встречу и хотели разрешить вопрос полюбовно. Мы также не выяснили, нами ли был нанесен этот ущерб. Мы не знаем, чего в действительности клиент хочет. Ответ ей направлен, то есть мы ситуацию закрыли.



Закрыла ситуацию и Марина Батура. Женщина не собирается тратить время и нервы на доказательство своей правоты. Все что она могла сделать – сделала: рассказала о клиентоориентированности салона, в который она больше, что называется, ни ногой!