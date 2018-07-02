В салоне красоты минчанке покрасили одежду вместе с волосами: ТОП-5 правил похода в парикмахерскую

Новости Беларуси. Поход в салон красоты для минчанки Марины Батура обернулся настоящей потерей. Почему, разбираемся в сюжете программы «Добро пожаловаться».
Новости Беларуси. Поход в салон красоты для минчанки Марины Батура обернулся настоящей потерей. Почему, разбираемся в сюжете программы «Добро пожаловаться».
Марина Батура, минчанка:
Я являюсь постоянной клиенткой салона «Оттенки». 16 апреля я производила очередное окрашивание волос, во время смывки волос я почувствовала, что по спине бежит вода.
Обеспокоенная Марина рассказала о случившемся мастеру, но тот успокоил: мол, ничего страшного не произошло.
Но только по окончанию окрашивания женщина убедилась в обратном.
Марина Батура:
Была испорчена блузка.
Как выяснилось, по спине бежала не вода, а стекала краска, которая оставила след не только на теле, но и блузке. Возмущению женщины не было предела, ведь испортили дорогой сердцу подарок. Поэтому Марина предложила салону свой вариант решения проблемы.
Марина Батура:
С мастером мы решили договориться, что она будет искать по городу такую же рубашку-боди с длинными рукавами голубого или белого цвета. Она позвонила и сказала, что по городу ничего не нашла и может мне предложить маечку или просто обычную рубашечку, либо сделать скидочку в 20%.
Предложения мастера не устроили Марину, поэтому она оставила жалобу в Книге замечаний и предложений.
Марина Батура:
Мне пришел не очень приятный ответ. Действительно неприятно, когда в ответе не только путают имя, но и отказывают в возмещении убытка, мол, салон за сохранность вещей клиентов ответственности не несет! Вот только юристы считают иначе.
Сергей Федорец, юрист:
В том случае, если требования потребителя не будут удовлетворены в течение 7 календарных дней, потребитель вправе обратиться с иском в суд, в котором будет также взыскана компенсация морального вреда.
Однако оценить сумму ущерба можно посредством предоставления кассового чека, справки из магазина или заключения эксперта. К сожалению, у Марины нет ничего из перечисленного. И это значительно усложняет ситуацию. Более того, руководство салона сегодня вообще пошло в отказ и заявляет, что блузку Марина Батура испортила не у них.
Татьяна Жуковская, заместитель директора салона красоты «Оттенки»:
По окончанию услуги клиентка покинула наш салон, красивая, счастливая.
Без каких-либо предъявлений.
Да, жалобу наша героиня оставила только на следующий день, потому что только дома внимательно рассмотрела блузку и поняла, что вещь испорчена безвозвратно.
Татьяна Жуковская:
Несмотря на то, что прошло какое-то время с момента оказания услуги, мы пошли ей на встречу и хотели разрешить вопрос полюбовно. Мы также не выяснили, нами ли был нанесен этот ущерб. Мы не знаем, чего в действительности клиент хочет.
Ответ ей направлен, то есть мы ситуацию закрыли.
Закрыла ситуацию и Марина Батура. Женщина не собирается тратить время и нервы на доказательство своей правоты. Все что она могла сделать – сделала: рассказала о клиентоориентированности салона, в который она больше, что называется, ни ногой!
Для всех женщин, отправляющихся на окрашивание волос, эта история пусть станет уроком.
1. Не надевайте в парикмахерскую дорогие вещи.
2. Оставляйте претензии в день посещения.
3. Фиксируйте происходящее на телефон.
4. Записывайте данные свидетелей.
5. Сохраните чеки.
Сегодня в столице функционирует порядка 4 тысяч салонов красоты и парикмахерских, в 30% из которых выявлены нарушения санитарных норм. Вши и чесотка – одни из самых распространенных недугов, передающихся через грязные инструменты, пеньюары, полотенца и подворотнички. Так что наша героиня еще неплохо отделалась. Максимум что она потеряла – это пару сотен рублей.