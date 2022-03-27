Хватит ли всем бумаги? Что Беларусь может предложить российскому рынку во время канцелярского ажиотажа

Новости Беларуси. Проблемы пришли, что называется, откуда не ждали. В России всерьез обеспокоены, что вскоре элементарно не хватит бумаги, чтобы печатать наличные деньги. Уже наметился дефицит и подорожание товара, но все может быть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этом фоне московским врачам посоветовали экономить запасы и расписывать ручки, школам в Петербурге – приостановить проведение проверочных работ, а в Минторге заговорили об отказе от бумажных чеков в магазинах. Кто бы мог подумать, что в век информационных технологий и тотальной цифровизации мы будем сетовать на проблемы с бумагой? В Беларуси тоже цены на заветные стопки пошли вверх. Не без этого.

Так что станет с нашей бумагой? Константин Герцев изучил белорусский бумпром вдоль и поперек и понял, что эта сфера для белорусов совсем не белый лист, а исписанная контрактами и проектами сфера. Но разумное использование никто не отменял. «Кризис больше сложился в головах». Михаил Беляев рассказал о том, откуда появился ажиотаж на офисную бумагу. Что же на рынке белорусского бумпрома? Доля импортного сырья у нас минимальная. Хотя еще пару лет назад ситуация была совершенно иной. Все изменила программа импортозамещения (кстати, инициатива Президента Лукашенко). Об этом глава государства еще два года назад скажет во время визита в Добруш.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никому не нужны как конкуренты, и нас будут душить все, кто имеет такие производства. ​Председатель «Беллесбумпрома»: нам удалось не только сохранить, но и нарастить объемы экспорта. Читайте здесь . Повторит на Светлогорском ЦКК.

«Вам надо возвращать кредит, который вы взяли». Подробности рабочей поездки Президента в Светлогорск. Подробнее здесь . И еще раз напомнит на совещании с руководством отрасли.

Александр Лукашенко: «Давайте глубже пойдем, сделаем тот же картон и не будем завозить из Польши или из Германии». Подробнее здесь . Сегодня концерн «Беллесбумпром» – ключевой игрок в отечественной промышленности. 50 предприятий с географией поставок в более чем 75 стран мира. Только за 2021 год экспорт вырос на 48 % и приблизился к 1 миллиарду долларов. Львиная доля – целлюлозно-бумажная продукция.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Предприятия концерна расположены (целлюлозно-бумажные) география их – почти по всей Республике Беларусь, то есть в основном они основаны на базе старых предприятий, которые еще в советские или дореволюционные времена основались помещиками или купцами. Только единственный такой большой завод, как Светлогорский ЦКК, построен в рамках союзной программы. Это абсолютно новое предприятие, современное, самое большое в Республике Беларусь.

Из бумаги делают купюры, но деньги приносит целлюлоза, а стоит она немало. Экспорт одной тонны полуфабрикатов в пять раз выгоднее, чем продажа чистой древесины. Поэтому Светлогорский ЦКК стал драйвером всего бумпрома. Линия работает в формате 24/7.

Александр Пшенный:

Это самое крупное предприятие. Реализовав там инвестиционный проект – строительство целлюлозного завода мощностью 400 тысяч тонн, мы фактически вошли в мировую лигу ЦБП. Мы первые на постсоветском пространстве, кто с нуля построил новый завод после распада Советского Союза. Теперь действительно после его строительства ЦБП развивается еще более большими, лучшими темпами. Директор «Завода газетной бумаги» рассказал о том, готовы ли возместить дефицит А4 на полках российских магазинов. Если в Светлогорске производят целлюлозу, в Шклове – бумагу, то в Минске – фасовочную упаковку. И эта продукция от зарубежных компонентов точно не зависит. А совсем наоборот – на Западе белорусская экотара нарасхват. Закупочная цена на порядок ниже европейских аналогов. Еще большой вопрос: кто от санкций потеряет больше?

Павел Щаснович, генеральный директор предприятия «Суперпак Компани»:

Однозначно, потеряет европейский потребитель. Мы не зацикливаемся исключительно на этих потребителях, пытаемся осваивать новые рынки сбыта, расширять, чтобы экспортная составляющая в нашей работе не падала, а исключительно росла. В свете того, что экологичная упаковка становится популярней и популярней с каждым днем, несмотря на все события, которые происходят вокруг, люди все равно заботятся о природе, о планете, о своем здоровье. И экологичная в первую очередь бумажная упаковка, на мой взгляд, это шаг вперед, к нашему светлому будущему.