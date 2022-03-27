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Зампредседателя «Беллесбумпрома»: доля собственного сырья в себестоимости у нас занимает до 95%

27 марта 2022 16:30
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Новости Беларуси. Проблемы пришли, что называется, откуда не ждали. В России всерьез обеспокоены, что вскоре элементарно не хватит бумаги, чтобы печатать наличные деньги. Уже наметился дефицит и подорожание товара, но все может быть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зампредседателя «Беллесбумпрома»: доля собственного сырья в себестоимости у нас занимает до 95%-1

На этом фоне московским врачам посоветовали экономить запасы и расписывать ручки, школам в Петербурге – приостановить проведение проверочных работ, а в Минторге заговорили об отказе от бумажных чеков в магазинах. Кто бы мог подумать, что в век информационных технологий и тотальной цифровизации мы будем сетовать на проблемы с бумагой? В Беларуси тоже цены на заветные стопки пошли вверх. Не без этого.

Пока российские комбинаты в спешном порядке ищут альтернативу европейским компонентам и осваивают новые оттенки бумаги (например, слоновая кость), для нас отказ от заграничных реагентов не столь критичен. Поэтому, не спеша, можем сменить вектор с Запада на Восток.

Зампредседателя «Беллесбумпрома»: доля собственного сырья в себестоимости у нас занимает до 95%-4

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Доля собственного сырья и энергетических, трудовых ресурсов в себестоимости занимает до 95 %. Еще раз повторимся, это древесина это наш материал, энергетика, тепловые ресурсы – это наш материал, трудовые ресурсы. Единственная импортная составляющая, которая находится в структуре себестоимости, которую мы закупаем, – это химические компоненты.

Зампредседателя «Беллесбумпрома»: доля собственного сырья в себестоимости у нас занимает до 95%-7

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# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Александр Пшённый # Константин Герцев # Фотофакт

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