«Участвую уже 14-й год». В парке 900-летия Минска провели легкоатлетический пробег

Новости Беларуси. «Всей семьей – за весной». В парке 900-летия Минска состоялся традиционный легкоатлетический пробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проводится уже в четвертый раз, и с каждым годом желающих принять участие все больше. 27 марта свою выносливость испытали около 300 участников из разных уголков Беларуси. Спортсменам-любителям предложили две дистанции на выбор. Один километр – дня новичков и детей, а 12 километров – уже для хорошо подготовленных атлетов.

Владимир Рябцев, участник пробега:

Мне уже 70 лет, скоро будет 71. В пробежках участвую уже 14-й год. Самая первая пробежка была на 10 километров, потом следующий был карнавальный забег здесь. С тех пор я на «Чижовка-Арене» постоянно участвую, не пропускал ни разу, и весной, и осенью, и летом. Я двумя руками за такие пробежки. Думаю, что еще буду участвовать во всех ваших пробежках здесь.