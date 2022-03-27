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«Участвую уже 14-й год». В парке 900-летия Минска провели легкоатлетический пробег

27 марта 2022 12:40
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Новости Беларуси. «Всей семьей – за весной». В парке 900-летия Минска состоялся традиционный легкоатлетический пробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Участвую уже 14-й год». В парке 900-летия Минска провели легкоатлетический пробег-1

Он проводится уже в четвертый раз, и с каждым годом желающих принять участие все больше. 27 марта свою выносливость испытали около 300 участников из разных уголков Беларуси. Спортсменам-любителям предложили две дистанции на выбор. Один километр – дня новичков и детей, а 12 километров – уже для хорошо подготовленных атлетов.

«Участвую уже 14-й год». В парке 900-летия Минска провели легкоатлетический пробег-4

Владимир Рябцев, участник пробега:
Мне уже 70 лет, скоро будет 71. В пробежках участвую уже 14-й год. Самая первая пробежка была на 10 километров, потом следующий был карнавальный забег здесь. С тех пор я на «Чижовка-Арене» постоянно участвую, не пропускал ни разу, и весной, и осенью, и летом. Я двумя руками за такие пробежки. Думаю, что еще буду участвовать во всех ваших пробежках здесь.

«Участвую уже 14-й год». В парке 900-летия Минска провели легкоатлетический пробег-7

Егор Лабоновский, участник пробега:
Настроение хорошее, рад, что такие мероприятия устраивают, каждый год приезжаешь – все бегают.

Медали и памятные подарки получили все участники забега. Следующая массовая оздоровительная пробежка под названием «Лето – это маленькая жизнь» пройдет уже в новом сезоне.

# Спортивные соревнования # общество # Владимир Рябцев # Егор Лабоновский # Фотофакт

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