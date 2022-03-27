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«Кризис больше сложился в головах». Михаил Беляев о том, откуда появился ажиотаж на офисную бумагу

27 марта 2022 16:30
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Новости Беларуси. Проблемы пришли, что называется, откуда не ждали. В России всерьез обеспокоены, что вскоре элементарно не хватит бумаги, чтобы печатать наличные деньги. Уже наметился дефицит и подорожание товара, но все может быть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

На этом фоне московским врачам посоветовали экономить запасы и расписывать ручки, школам в Петербурге – приостановить проведение проверочных работ, а в Минторге заговорили об отказе от бумажных чеков в магазинах. Кто бы мог подумать, что в век информационных технологий и тотальной цифровизации мы будем сетовать на проблемы с бумагой? В Беларуси тоже цены на заветные стопки пошли вверх. Не без этого.  

«Кризис больше сложился в головах». Михаил Беляев о том, откуда появился ажиотаж на офисную бумагу-1

Офисная бумага нынче практически эквивалентна купюрам. В России – канцелярский ажиотаж. Остатки А4 еще можно найти в интернет-магазинах, но суммы ошарашивают. В пересчете на белорусские 500 белоснежных листов вам обойдутся минимум в 35 рублей.  

«Кризис больше сложился в головах». Михаил Беляев о том, откуда появился ажиотаж на офисную бумагу-4

Михаил Беляев, финансовый аналитик Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук:
Кризис больше сложился в головах у нашего населения, которое на фоне повышенных эмоций вообще уже отвыкло от того, что могут быть какие-то даже очень легкие перебои с поставкой какого-либо товара. И это было воспринято с излишним таким, я бы сказал, эмоциональным градусом. Действительно, на рынке и в продаже мы увидели определенные перебои с бумагой.  

Уже сейчас в московских бизнес-центрах бумагу выдают под роспись, а печатать с двух сторон одного листа – тренд уходящей недели. Пока офисы экономят, российские заводы замялись из-за сбоя логистических цепочек.  

«Кризис больше сложился в головах». Михаил Беляев о том, откуда появился ажиотаж на офисную бумагу-7

Михаил Беляев:
Для бумагоделательного этого производства нужны определенные химические компоненты, их надо немного – те, которые отбеливают бумагу, которые придают эластичность, гибкость, долговечность. Очень много характеристик и параметров. Мы закупали их за рубежом.  

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# Государственная политика в области ценообразования # Михаил Беляев # Константин Герцев # Фотофакт

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