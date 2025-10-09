25-я ассамблея ММПА СНГ в Минске! Какие белорусские инициативы заинтересовали молодёжь Содружества?

Минск стал площадкой для диалога молодых парламентариев Содружества. Тема 25-й, юбилейной встречи Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ – сохранение исторической памяти и правды о событиях Великой Отечественной. А еще о невероятно трудном и кровопролитном пути к Великой Победе. И для этого диалога представителей молодого поколения из разных стран СНГ выбран город-герой Минск, что особенно символично в год 80-летия нашей общей Победы. Репортаж Ольги Масловской.

Говорить о мире – под мирным небом. Город-герой встречает друзей из стран Содружества Независимых Государств. Объединение, которое хранит лучшие традиции, заложенные в Советском Союзе. И, пожалуй, самая главная из них – это всенародная память о страшных событиях Великой Отечественной. Ее символ – Вечный огонь. К монументу в столице – цветы от благодарных потомков. 25-е заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств СНГ проходит в Минске.

Заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ – это всегда про созидание. Сегодня делегаты рассказывали о самых знаковых патриотических проектах, которые объединяют и мотивируют молодежь. «Флаг Победы», «Цифровая звезда», «Победа 9/45», «Молодежная столица СНГ». Все эти инициативы поддерживают национальные парламенты. Самые успешные проекты молодежь Союзного государства презентовала на Форуме регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде. Выставку посетили спикеры Совета Республики и Совета Федерации Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Я рассказала о нашей лидерской платформе «Команда будущего». Площадки, где мы собираем разных молодых людей, которые не состоят в молодежных советах, и обучаем их определенным теоретическим и практическим знаниям в сфере лидерства и государственного управления. В первую очередь мы формируем своеобразный кадровый резерв и приобщаем молодежь к парламентской деятельности. Подробности в видео

По итогам работы Ассамблеи молодежь Содружества Независимых Государств приняла обращение к сверстникам в связи с 80-летием Великой Победы. Это событие в нашей истории навсегда останется священным источником силы, гордости и нравственного единства.