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Кочанова на ММПА СНГ: нужно сделать всё возможное, чтобы сохранить дружбу, проверенную веками

09 октября 2025 17:30
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Минск стал площадкой для диалога молодых парламентариев Содружества. Тема 25-й, юбилейной встречи Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ – сохранение исторической памяти и правды о событиях Великой Отечественной. А еще о невероятно трудном и кровопролитном пути к Великой Победе. И для этого диалога представителей молодого поколения из разных стран СНГ выбран город-герой Минск, что особенно символично в год 80-летия нашей общей Победы. 

Репортаж Ольги Масловской.

Кочанова на ММПА СНГ: нужно сделать всё возможное, чтобы сохранить дружбу, проверенную веками-2

В нашей стране два десятка молодежных проектов финансируются из фонда Президента. Более 90 % молодых людей имеют опыт деятельности в молодежных общественных организациях. Голос молодежи слышен, и регулярные встречи на высоком уровне подтверждают: диалог есть.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Главное – сохранение мира и согласия в наших странах. Это историческая память о той Великой Победе, которая объединила и объединяла наши народы. Это сохранение этой памяти, это гордость за старшие поколения, которые отстояли свободу и независимость в то время нашей общей Родины.

И, конечно, нацеленность на то, что нужно сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сохранять эту дружбу, проверенную веками и сплоченную тогда, когда наши народы были вместе.

# Наталья Кочанова # СНГ

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