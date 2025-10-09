Гомельский литейный завод наращивает поставки изделий для Московского метрополитена

А сейчас о тех, чей ежедневный и рутинный труд заметен в масштабе Союзного государства. Речь о заводе «Центролит». Гомельские литейщики наращивают поставки тюбингов для Московского метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти прочные конструкции помогают в возведении тоннелей в подземке российской столицы, а при строительстве современных станций становятся надежными сводами. Репортаж Анны Корольчук.

Каждый месяц Гомельский литейный завод отгружает в Москву по 200 тонн продукции – чугунных тюбингов, которые станут каркасом для новых тоннелей метро. Производство начинают с создания деревянных моделей под будущие формы.

Дмитрий Молчанов, начальник модельного цеха Гомельского литейного завода «Центролит»:

На данный момент происходит обработка модельного комплекта на отливку тюбинга для метро, идет чистовая обработка заготовки, в дальнейшем она будет очищена, покрашена и передана в литейные цеха для получения литейной формы и отливки.

В полость формы льют раскаленную массу. После остывания готовые изделия дорабатывают на станках. На каждый сегмент наносят индивидуальный номер, чтобы при необходимости сверить партию. За качество и надежность здесь отвечают – тюбинги должны служить веками, защищая своды метро от давления грунта и подземных вод.

На месте строительства чугунные блоки собирают в кольца диаметром более пяти метров и стыкуют одно к другому. По такой же технологии возводят шахты, например, в Солигорске, где тоже установлены гомельские тюбинги. Заказ Московского метрополитена долгосрочный. Чтобы увеличить объемы поставок до 350 тонн в месяц, на предприятии расширяют литейный участок.

Сергей Артеменко, директор Гомельского литейного завода «Центролит»:

Спрос на сегодня есть. Приходят заявки, насколько они уже реальные или нереальные, из Челябинска на тюбинги для метрополитена, хотя Челябинск является более чем металлургическим регионом, но, тем не менее, какие-то запросы существуют.

Всего на экспорт в Россию отправляется более 50 % продукции: дорожная арматура, отливки для нефтяной промышленности, детали для машиностроения. Своеобразным рекордом стал выпуск 22-тонного основания для станка.