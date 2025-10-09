Гомельский литейный завод наращивает поставки изделий для Московского метрополитена
А сейчас о тех, чей ежедневный и рутинный труд заметен в масштабе Союзного государства. Речь о заводе «Центролит». Гомельские литейщики наращивают поставки тюбингов для Московского метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти прочные конструкции помогают в возведении тоннелей в подземке российской столицы, а при строительстве современных станций становятся надежными сводами.
Репортаж Анны Корольчук.
Каждый месяц Гомельский литейный завод отгружает в Москву по 200 тонн продукции – чугунных тюбингов, которые станут каркасом для новых тоннелей метро. Производство начинают с создания деревянных моделей под будущие формы.
Дмитрий Молчанов, начальник модельного цеха Гомельского литейного завода «Центролит»:
На данный момент происходит обработка модельного комплекта на отливку тюбинга для метро, идет чистовая обработка заготовки, в дальнейшем она будет очищена, покрашена и передана в литейные цеха для получения литейной формы и отливки.
В полость формы льют раскаленную массу. После остывания готовые изделия дорабатывают на станках. На каждый сегмент наносят индивидуальный номер, чтобы при необходимости сверить партию. За качество и надежность здесь отвечают – тюбинги должны служить веками, защищая своды метро от давления грунта и подземных вод.
На месте строительства чугунные блоки собирают в кольца диаметром более пяти метров и стыкуют одно к другому. По такой же технологии возводят шахты, например, в Солигорске, где тоже установлены гомельские тюбинги. Заказ Московского метрополитена долгосрочный. Чтобы увеличить объемы поставок до 350 тонн в месяц, на предприятии расширяют литейный участок.
Сергей Артеменко, директор Гомельского литейного завода «Центролит»:
Спрос на сегодня есть. Приходят заявки, насколько они уже реальные или нереальные, из Челябинска на тюбинги для метрополитена, хотя Челябинск является более чем металлургическим регионом, но, тем не менее, какие-то запросы существуют.
Всего на экспорт в Россию отправляется более 50 % продукции: дорожная арматура, отливки для нефтяной промышленности, детали для машиностроения. Своеобразным рекордом стал выпуск 22-тонного основания для станка.
Николай Артеменко, начальник отдела маркетинга Гомельского литейного завода «Центролит»:
Такие уникальные компетенции сохранили только несколько предприятий, наверное, около трех на территории всего бывшего Советского Союза. Это уникальные вещи. Мы работаем со всеми станкостроительными предприятиями Советского Союза, которые сохранили свое существование. Все станкостроители Российской Федерации крупнейшие, и белорусы в том числе – все, кто делает станки, работают с нами. Потому что изготовить такую сложную отливку массой более шести тонн в Беларуси не может больше никто. В этом плане мы – уникальное предприятие.
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