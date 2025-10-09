25-е заседание Молодёжной межпарламентской ассамблеи государств СНГ проходит в Минске

Обращение к молодежи СНГ принято в Минске в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это главный итог 25-го заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники собрались, чтобы обсудить роль молодежи в сохранении исторической памяти, поэтому начали форум с возложения цветов к монументу на площади Победы. Великая Победа – символ братства и сплоченности народов, ныне составляющих Содружество Независимых Государств.

Сергей Карякин, член комитета Совета Федерации России по социальной политике: Что в Республике Беларусь, что в России каждая семья сталкивалась в свое время с Великой Отечественной войной. Могу сказать, что мой дедушка был активным участником Великой Отечественной войны, у него очень много наград, он участвовал в обороне Сталинграда, в боях за Киев. И это то, что нас действительно может объединять.

Шахноза Жолдасова, член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана:

Для каждого сегодня очень важным является помнить эти дни, помнить эту Великую Победу и чтить память погибших. И самое главное, для молодежи остается главная миссия – передать все это: сегодняшнюю свободу, наше мирное небо.

Помимо участия в заседании ассамблеи, молодые парламентарии встретятся с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси, посетят музей истории Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс «Хатынь».