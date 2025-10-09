Муковозчик: политики на Западе не осталось – понты, заявления для заголовков и ТВ-картинка

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Современные европейские политики не только сами измельчали, в том числе и просто физически: они или мелкие, или незграбные. Даже то, что они называют политикой... Политики как таковой на Западе фактически не осталось. Голимые понты, заявления для заголовков и ТВ-картинка ради картинки.

Следите за календарем.

30 сентября французы задерживают танкер, идущий из Ленинградской области в Индию. Да как задерживают! С морской пехотой, с высадкой на судно, берут, как в старину, на абордаж. И отводят его в свой порт Сен-Назер.

1 октября в Дании на саммите Евросоюза Эммануэль Макрон рассказывает о «спецоперации», проводимой Францией под его руководством по защите Европы и всего мира.

2 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» говорит и Владимир Путин: «Что касается захвата судов каких-то, что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают».

3 октября приходят новости от агентства France Press: «Танкер, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала».

Жаль, ничего не пишут французы о состоянии макроновских штанов, которому весь этот концерт с морпехами и пиратством был нужен, оказывается, только чтобы обратить на себя внимание в Копенгагене. Можно ли о чем-то всерьез договариваться с подобными людьми? Однако даже и в такой ситуации можно было бы промолчать. Как после публично полученной оплеухи. Но нет, мешает та самая мелочность. «Очень важно, что таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели», – заявил Макрон.

То есть он, оказывается, этаким способом ввергал Союзное государство в экономическую пропасть. Как тот непоседа, который, цитирую, «продолжит сдерживать Россию даже в одиночку». Если, конечно, не утонет случайно в болоте.