Закроют ли пункт приема вторсырья на пересечении Лидской и Каменногорской?

Новости Беларуси. Пункту приема вторсырья на пересечении улиц Лидская и Каменногорская, возможно, скоро придется переехать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На шум, неприятный запах и на большое скопление «поставщиков» вторсырья в первую очередь сетовали жильцы соседних домов. Поэтому и обратились с жалобой в администрацию района. Оказалось, что по генплану на этом месте должна быть поликлиника. Но в ее строительстве пока нет необходимости, а от точки сбора мусора – все же польза для экологии. Администрация пообещала работу пункта взять на контроль.

Всегда тут порядок, чистенько. Никто не жалуется. Может, кто-то один такой попался – знаете, везде такие люди есть.