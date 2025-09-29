Завершен подсчет голосов на участках в Гагаузской автономии, безусловным лидером там стал пророссийский «Патриотический блок». Лидеры оппозиции призвали выйти сегодня, 29 сентября, в полдень к зданию ЦИК в Кишиневе. Игорь Додон, экс-президент Молдовы и один из лидеров «Патриотического блока», заявил, что правящие элиты после объявления предварительных результатов парламентских выборов рассматривают возможность их отмены, поскольку превратились в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть. Многие желающие так и не смогли проголосовать. Например, на всю Россию правительство Молдовы открыло на выборах всего два участка – оба в Москве. В ходе голосования выявлено около 100 случаев нарушений в Молдове и странах Евросоюза. В числе махинаций отмечены утрата конфиденциальности, недопуск людей к участкам, ограничение полномочий наблюдателей. Как считают эксперты, официальный Кишинев рассчитывает на голоса тех, кто поддерживает проевропейскую партию президента Молдовы – Санду.