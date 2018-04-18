Прямой эфир

«Обсуждаем вопросы снятия временных ограничений с предприятий Беларуси». Леонид Заяц на форуме «Беларусь молочная»

18 апреля 2018 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Россия обсудят вопросы поставок нашего продовольствия на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы профильных ведомств двух стран встретятся 20 апреля в Москве.

Это стало известно 18 апреля на экспортном форуме «Беларусь молочная».

«Обсуждаем вопросы снятия временных ограничений с предприятий Беларуси». Леонид Заяц на форуме «Беларусь молочная»-1

Проходит он в четвертый раз, и его уже называют рекордным. Всего здесь встретились около трех сотен участников из десятка стран. Конечно, не обошли вниманием здесь и «молочный вопрос» между Беларусью и Россией.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Обсудить необходимо спрос и предложение Союзного государства по продуктам, поставляемым на российский рынок и на Республику Беларусь, то есть продовольственные балансы, обозначить ассортимент видов продукции, объемы и сроки поставок.

Также обсуждаем вопросы снятия временных ограничений с предприятий Республики Беларусь – с молочной, мясной отрасли, птицеводства и так далее.

Кроме этого, нам необходимо выработать единые подходы, элементы дорожной карты по снятию ограничений.

«Обсуждаем вопросы снятия временных ограничений с предприятий Беларуси». Леонид Заяц на форуме «Беларусь молочная»-4

«Я лично пробовала ваше молоко, сыр – всё очень вкусно» – исполнительный директор французской компании о белорусской молочке

«Обсуждаем вопросы снятия временных ограничений с предприятий Беларуси». Леонид Заяц на форуме «Беларусь молочная»-7

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Леонид Заяц

Другие новости рубрики

Все новости
МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году: ожидается, что ВВП вырастет на 2,8 %
18 апреля 2018 08:24

МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году: ожидается, что ВВП вырастет на 2,8 %

Деловые встречи, мастер-классы и дегустации. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля
18 апреля 2018 06:56

Деловые встречи, мастер-классы и дегустации. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ
16 апреля 2018 19:32

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ