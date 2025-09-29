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Кир Стармер стал самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании

29 сентября 2025 06:06
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Рейтинг премьер-министра Великобритании опустился до минус 66 пунктов и это новый антирекорд в истории страны. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кир Стармер стал самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании-2

Согласно опросу, работой Стармера довольны лишь 13 % британцев, в то время как 79 % – разочарованы. Не лучше обстоят дела у Лейбористской партии, которую поддержали бы лишь 22 % избирателей. Результаты исследования опубликованы накануне открытия в Ливерпуле четырехдневного съезда партии. Итог этого мероприятия покажет, есть ли у премьера шанс удержаться на своей должности.

# Великобритания

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