Кир Стармер стал самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании

Рейтинг премьер-министра Великобритании опустился до минус 66 пунктов и это новый антирекорд в истории страны. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно опросу, работой Стармера довольны лишь 13 % британцев, в то время как 79 % – разочарованы. Не лучше обстоят дела у Лейбористской партии, которую поддержали бы лишь 22 % избирателей. Результаты исследования опубликованы накануне открытия в Ливерпуле четырехдневного съезда партии. Итог этого мероприятия покажет, есть ли у премьера шанс удержаться на своей должности.