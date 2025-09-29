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2,5 тыс. французских солдат прибудут в Румынию для участия в масштабных учениях НАТО

29 сентября 2025 06:07
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2,5 тысячи французских солдат прибудут в Румынию для участия в масштабных учениях НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2,5 тыс. французских солдат прибудут в Румынию для участия в масштабных учениях НАТО-2

Маневры пройдут с 20 октября по 13 ноября на румынских и болгарских полигонах. В общей сложности в учениях будут задействованы более пяти тысяч военных, а также сотни единиц техники из десяти стран Евросоюза. Отметим, с приходом к власти нового президента Румыния взяла курс на увеличение военных расходов для выполнения обязательств перед НАТО. При этом власти продолжают игнорировать рекордный дефицит государственного бюджета. 

Швеция и Польша проводят совместные военные учения.

# НАТО # Военные учения

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