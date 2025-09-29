2,5 тыс. французских солдат прибудут в Румынию для участия в масштабных учениях НАТО

Маневры пройдут с 20 октября по 13 ноября на румынских и болгарских полигонах. В общей сложности в учениях будут задействованы более пяти тысяч военных, а также сотни единиц техники из десяти стран Евросоюза. Отметим, с приходом к власти нового президента Румыния взяла курс на увеличение военных расходов для выполнения обязательств перед НАТО. При этом власти продолжают игнорировать рекордный дефицит государственного бюджета.

Швеция и Польша проводят совместные военные учения.