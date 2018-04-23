В Минске мужчина заплатил 14 тысяч долларов за автомобиль с поддельными документами

Новости Беларуси. Молодая пара продала мужчине автомобиль с поддельными идентификационным номером и документами.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, к правоохранителям обратился 45-летний житель города Вилейка. По словам потерпевшего, он купил авто, заключив договор купли-продажи без юридической проверки.

Сотрудники милиции провели проверочные мероприятия. Предполагается, что продавцы незаконным способом пригнали машину из Европы, после чего разместили объявление о продаже транспортного средства на одном из сайтов.

Потерпевший заинтересовался предложением и договорился о встрече. Осмотрев Kia Sportage, гражданин приобрёл его за 14 тысяч долларов. Сделка состоялась неподалёку от станции метро «Могилёвская».

Проблемы появились при регистрации машины в ГАИ. Было установлено, что VIN-номер и документы поддельные.

Проводится проверка, выясняются детали случившегося.

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