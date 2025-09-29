Минск принимает Совет глав правительств СНГ и Евразийский межправсовет

Сфера экономического сотрудничества является ключевой для интересов Беларуси в СНГ. Уже сегодня, 29 сентября, премьер-министры Содружества обсудят 14 вопросов. Они касаются научно-технологического развития объединения на ближайшие 10 лет, взаимодействия в сфере АПК, цифровой экономике, лесном хозяйстве и промышленности. В центре внимания – и сотрудничество в сфере мирного атома, развитие информационного общества. В повестке дня заседания Евразийского межправсовета, которое состоится завтра – 18 пунктов. Это вопросы в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры. В этом году Минск председательствует в ЕАЭС – уже третий раз с момента создания объединения. Белорусская повестка на интеграционном контуре должна быть реализована в полном объеме. Такую задачу ставит Президент. Наши приоритеты найдут отражение в Стратегии развития Евразийского экономического союза на следующее десятилетие.