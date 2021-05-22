24-30 мая. Сверяемся с лунным календарём и планируем садовые работы

Информация для тех, кто привык сверяться с лунным календарем. С 22 по 25 мая практически все садово-огородные работы будут успешными, рассказали в программе «Плюс-минус».

Напоминаем, что 26 мая в 14:13 – полнолуние. Сутки до и после работать с растениями не рекомендовано. Затем наступает благоприятный период для посева кукурузы, бахчевых и бобовых растений, посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников с закрытой корневой системой.