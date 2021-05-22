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24-30 мая. Сверяемся с лунным календарём и планируем садовые работы

22 мая 2021 18:50
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Информация для тех, кто привык сверяться с лунным календарем. С 22 по 25 мая практически все садово-огородные работы будут успешными, рассказали в программе «Плюс-минус».   

24-30 мая. Сверяемся с лунным календарём и планируем садовые работы -1

Напоминаем, что 26 мая в 14:13 – полнолуние. Сутки до и после работать с растениями не рекомендовано. Затем наступает благоприятный период для посева кукурузы, бахчевых и бобовых растений, посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников с закрытой корневой системой.   

24-30 мая. Сверяемся с лунным календарём и планируем садовые работы -4

Ну а в пятницу и субботу, 29 и 30 мая, хорошо будет посеять корнеплоды. Эффективны также мероприятия по борьбе с вредителями, обитающими в земле.  

24-30 мая. Сверяемся с лунным календарём и планируем садовые работы -7

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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