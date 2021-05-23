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Что нужно сделать в своём огороде до конца весны? Список важных работ

23 мая 2021 07:54
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Конец весны прибавляет работ в саду. В идеале стоит закончить с посадками огородных культур, рассказали в программе «Плюс-минус». Возьмите на заметку: укрытые легким агроволокном, они будут защищены от капризов погоды.

Что нужно сделать в своём огороде до конца весны? Список важных работ-1

Почву в междурядьях как на грядках, так и на клумбах лучше замульчировать. Это спасет вас от лишних прополок и сохранит необходимые условия для лучшего развития растений.

Погода позволяет пересадить многолетние цветы. Помните, что пионы сейчас трогать нельзя. Обратите внимание на розы – тля уже атакует, так что проведите обработку. Многие растения сейчас можно подкормить комплексными удобрениями. Ну и, конечно, продолжаем бороться с сорняками.

Что нужно сделать в своём огороде до конца весны? Список важных работ-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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