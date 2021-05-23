Что нужно сделать в своём огороде до конца весны? Список важных работ

Конец весны прибавляет работ в саду. В идеале стоит закончить с посадками огородных культур, рассказали в программе «Плюс-минус» . Возьмите на заметку: укрытые легким агроволокном, они будут защищены от капризов погоды.

Почву в междурядьях как на грядках, так и на клумбах лучше замульчировать. Это спасет вас от лишних прополок и сохранит необходимые условия для лучшего развития растений.

Погода позволяет пересадить многолетние цветы. Помните, что пионы сейчас трогать нельзя. Обратите внимание на розы – тля уже атакует, так что проведите обработку. Многие растения сейчас можно подкормить комплексными удобрениями. Ну и, конечно, продолжаем бороться с сорняками.