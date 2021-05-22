Снова дожди, грозы и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на конец мая

Ну а чего же ждать в Беларуси дальше и закончатся ли эти бесконечные майские дожди?

Сильные дожди обрушились практически на все регионы страны. Столь не майская погода создает серьезные проблемы, в частности для аграриев – дожди увеличивают площади с переувлажнением почвы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

Погоду будут формировать в основном фронтальные разделы неустойчивой воздушной массы, смещающейся с юго-западной и западной Европы. Во вторник в дневное время по западной половине Беларуси и в дальнейшем время от времени по всей территории прогнозируются кратковременные дожди. Велика вероятность гроз и порывистого ветра.

Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от +7 до +14 градусов. В ночь на вторник местами будет прохладней – +5 – +6°C. В дневное время по стране ожидается от +15 до +22 градусов. К концу недели, по предварительному прогнозу, ожидается поступление прохладных воздушных масс с северо-западной Европы, в результате чего температурный фон понизится на 2-4 градуса.