«Очень удивились, понравилось». На Августовском канале открыли туристический сезон. Что говорят первые гости?

Новости Беларуси. На Августовском канале 22 мая торжественно открыли туристический сезон. По традиции старт задал региональный праздник народного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опыт 2020 года показал, что несмотря на закрытые из-за пандемии границы, туризм на канале не затух, а, наоборот, приобрел новые очертания. Туда массово едут со всех уголков страны, экскурсии выходного дня расписаны на недели вперед. К тому же в 2021 году там ждут пополнение в судоходном парке. О планах на лето в репортаже Галины Буро.

Под звуки оркестра, с главными символами родины – гербом Гродненской области в виде могучего зубра и аистами, олицетворяющими миролюбие, и в колоритных национальных костюмах.

Шествие – визитная карточка открытия туристического сезона на Августовском канале.

А на кованом панно, где по традиции сохраняют лучшие события и даты на счастье, появился замочек в честь Года народного единства. Официальный старт дан, время развлечений с белорусским колоритом.

Запрашаем усіх на танцы пад гармонік. Усіх, хто ўмее танчыць, хто трошкі ўмее танчыць, і ўсіх тых, хто зусім не ўмее танчыць!

Для детей тоже веселье: разукрасить, а затем расположить макеты достопримечательностей вдоль 10-метровой ленты, символизирующей канал. Кстати, к концу сезона ее планируют сделать длиной 22 метра, как отсылку к 22 километрам протяженности белорусской части Августовского канала. Не обошлось и без традиционных забав.

Оп-оп-оп, распустится! О-о-ой!

Дали старт и велосезону. Природоохранная зона богата красотами и памятниками, оборудованы десятки веломаршрутов. Семья Балашовых полным составом изучает план 10-километрового пути.

Валерий Балашов, заместитель председателя Гродненского райисполкома:

Мы сегодня с семьей, мы увлекаемся велодвижением. Мы часто ездим в отпусках по различным маршрутам, ездили и в Польшу через пункт «Лесная Рудавка». 10 километров нас не пугает, мы спокойно до 40 километров в день проезжаем. Пока адепты активного отдыха отправляются в велопутешествие, смельчаки открывают еще и купальный сезон.

– Как водичка?

– Теплая.

– Теплая уже?

– Думал, хуже будет. Между тем к каналу одна за другой приезжают экскурсионные группы.

Галина Буро, корреспондент:

Ежегодно в конце мая в безвизовой зоне «Августовский канал» проходит открытие туристического сезона. Исключением стал лишь прошлый год. Из-за пандемии и закрытых границ все праздники здесь отменили. Но оказалось, что вместо иностранных туристов сюда массово поехали белорусские. Их ждут и в этом году.

Экскурсии на теплоход сегодня расписаны до вечера: группы из Мозыря, Орши, Минска и других уголков страны – всем любопытно посмотреть на шлюзование.

Ирина Зайцева и Людмила Поверинова, жительницы Комсомольска-на-Амуре (Россия):

Мы так издалека приехали, мы приехали из Хабаровского края, из города Комсомольск-на-Амуре. У нас мечта такая была – посетить Беларусь. Мы пошли в турбюро, мы выбирали или Гродно или Полоцк, нам посоветовали: езжайте в Гродно, там такой канал, вы так прокатитесь здорово. Мы еще едем и думаем, да что там можно на катере, мы и на Амуре катались. А удивились! Мы не пожалели, очень удивились, понравилось.

Валентина Демьянович, жительница Гродно:

Приехали отдохнуть. Вчера в интернете узнали, что здесь мероприятие проходит. И мы решили взять внучку и приехать отдохнуть.

Валерия Демьянович, жительница Гродно:

Я приехала сюда с бабушкой и дедушкой, чтобы развлекаться. И я хочу у вас спросить: а можно на этих катерах покататься?

Кстати, насчет катеров. В этом году на глади Августовского канала пополнение. Уже в июне здесь появится еще один новенький прогулочный катамаран на 28 человек, изготовленный на Николаевском судостроительном заводе. На палубе – бар, кофемашина, санузел и встроенные аудиогиды. Расписан и летний календарь праздников.

Татьяна Кузьма, начальник отдела культуры Гродненского райисполкома:

Конечно, и туристические слеты, и плавание на чем попало в рамках праздника моря, и грязевой футбол, который так излюблен туристами (в принципе, и нами). Августовский канал в культуре трех народов. Августовский фрэш. Возобновим в народном стиле такие традиции, обряды, как Купалье.