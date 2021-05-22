В какой день советуют вымокнуть под дождём, чтобы обрести красоту и силу?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 24 мая – Мокей Мокрый. По народным поверьям, в этот день обычно идут дожди, и они приносят красоту и силу тем, кто под ними вымокнет, рассказали в программе «Плюс-минус».
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Также подмечено, если на Мокея мокро, то и все лето мокрое. Если туманно и багряный восход, то придет грозовое лето.
25 мая – Рябинник, Епифанов день. Ясная утренняя заря – к жаркому и засушливому лету. Чайка на воду не садится и от берега далеко не отлетает – к непогоде, которая продлится не один день.
26 мая – Гречишница, по-другому Лукерья Комарница. День жаркий, а ночь прохладная – значит и на завтра дождя не будет. Если в этот день комаров много – будет урожай ягод, а если мошкары – грибы уродят.
27 мая – Сидор Огуречник, или Сидор Бокогрей. Если к этому дню прилетели ласточки и стрижи – ждите тепла. С утра на листьях клена выступили капельки сока – к вечеру быть дождю. А если день ясный – к отменному урожаю огурцов.
28 мая – Пахом Бокогрей. С этого дня приходит настоящее тепло, буквально через несколько дней наступит лето. Подмечено, что если в этот день тепло, все лето будет теплым. Если же дождь или холод, то тепла летом можно не ждать.