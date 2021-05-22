В какой день советуют вымокнуть под дождём, чтобы обрести красоту и силу?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 24 мая – Мокей Мокрый. По народным поверьям, в этот день обычно идут дожди, и они приносят красоту и силу тем, кто под ними вымокнет, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Также подмечено, если на Мокея мокро, то и все лето мокрое. Если туманно и багряный восход, то придет грозовое лето.

25 мая – Рябинник, Епифанов день. Ясная утренняя заря – к жаркому и засушливому лету. Чайка на воду не садится и от берега далеко не отлетает – к непогоде, которая продлится не один день.