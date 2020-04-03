Как в Беларуси дезинфицируют общественный транспорт?

Новости Беларуси. Обеспечить безопасность в общественном транспорте в условиях коронавируса. Профсоюзы передали Брестскому автобусному парку необходимые средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие препараты для обработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно в областном центре свыше 180 тысяч человек пользуются общественным транспортом. Более половины пассажиров выбирают автобусы – в городе работает 62 маршрута. С начала марта каждое утро салон транспорта тщательно обрабатывают. Стекла, поручни, стены, полы, сиденья – все покрывают специальным дезинфицирующим раствором. В день его уходит до 60 литров.

Павел Забавский, директор Брестского автобусного парка: Сейчас закупаются дополнительные средства и для водителей, и для кондукторов, и для обработки автобусов. Если необходимо будет усилить обработку, мы будем увеличивать эту работу.

Вячеслав Мельничук, председатель Брестской областной организации профсоюза работников транспорта и коммуникаций:

На сегодняшний день федерацией профсоюзов принято такое решение – перенаправить денежные средства, которые имеются в первичных профсоюзных организациях именно в части создания специальных касс взаимопомощи, фондов помощи для оказания поддержки наиболее нуждающихся работников, людей, по причине болезни, по причине отсутствия, возможно, временной работы, на закупку дезинфицирующих, обеззараживающих средств на производстве.

Обезопасить пассажиров – такие обязательства взял на себя отраслевой профсоюз. Перчатки, маски, защитные костюмы, опрыскиватели, очки, респираторы и концентрат для санобработки. Такого арсенала хватит примерно на месяц работы автопарка.