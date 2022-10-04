«2020 год, Беларусь – один к одному». Лукашенко прокомментировал протесты против мобилизации в России

Новости Беларусь. Будет ли в нашей стране мобилизация? Готовятся ли в Беларуси к войне и участвуем ли мы в происходящем в Украине? Согласитесь, знать ответы на эти важные вопросы желает каждый белорус. И Александр Лукашенко 4 октября предельно четко на них ответил во время совещания по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с угрозами по периметру обеспокоенность вызывают и спящие радикалы. Беглые напоминают троянского коня, а селфи-батальоны готовы не только к информационным атакам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не преминули воспользоваться обострением ситуации и наши беглые. Наверное, уже от истерики, что их стали забывать, придумывают все более извращенные идеи. Требования к санкциям против Беларуси сменяются на призывы к военнослужащим, к невыполнению и саботированию приказов командиров, уклонению от призыва на срочную военную службу. Цель одна (та же, что и была в 2020 году) – разрушить страну, свергнуть существующие порядки, строй и разобраться с руководством страны. Форма, путь – вооруженный. Другие уже у них пути не рассматриваются. Есть и на нашей территории затаившиеся радикалы. В 2020-2021 годах правоохранительными органами основные зачинщики беспорядков были выявлены, но у них остаются последователи, которые ждут удобного повода для действий. Видите, как спящие ячейки проявили себя в России. Триггером для деструктивных сил стало важное решение президента России о проведении частичной мобилизации. Сразу появились акции с платочками и цветочками, помните? Стали распространяться антигосударственные лозунги и призывы к уклонению от мобилизации. Те, кто карманы набили и дворцы, замки построили, публично рвут паспорта Российской Федерации и бегут за границу. Культурная элита так называемая в России аналогично, как белорусы в 2020 году, ведет себя. Взяла курс на дестабилизацию ситуации внутри России. 2020 год, Беларусь – один к одному.