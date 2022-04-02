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Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля

02 апреля 2022 15:18
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Последняя неделя марта в очередной раз показала, какой капризной и непостоянной может быть белорусская весна. В ожидании тепла приходилось радоваться температуре со знаком плюс, хоть и совсем незначительным, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе?  

Существенных изменений в погоде пока не предвидится, но все же сохранится устойчивая плюсовая температура. Беларусь в начале недели ждет преимущественно ясная с переменной облачностью погода, но без осадков. Воздух днем прогреется до +7 °С, однако в ночное время суток по-прежнему сохранится незначительная минусовая температура – от -1 до 0 °С.  

Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля-1

В западном регионе страны она поднимется до плюсовой отметки и будет колебаться от +1 до +2 °С. Так что можно смело заявить, что былые морозы все же отступят. Днем воздух прогреется до +6...+11 °С. Однако уже с середины недели преимущественно по всей стране пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, такая погода сохранится до конца недели.  

В Мадриде +12°C, в Москве +3°C. О погоде в Европе на неделю с 4 по 10 апреля читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля-4

Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля-6

Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля-8

Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля-10

Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля-12

Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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