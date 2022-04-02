Снова снег и холод? Какой будет погода в Беларуси в первую неделю апреля

Последняя неделя марта в очередной раз показала, какой капризной и непостоянной может быть белорусская весна. В ожидании тепла приходилось радоваться температуре со знаком плюс, хоть и совсем незначительным, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе?

Существенных изменений в погоде пока не предвидится, но все же сохранится устойчивая плюсовая температура. Беларусь в начале недели ждет преимущественно ясная с переменной облачностью погода, но без осадков. Воздух днем прогреется до +7 °С, однако в ночное время суток по-прежнему сохранится незначительная минусовая температура – от -1 до 0 °С.