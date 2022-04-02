Прочувствовать современными технологиями. Каким будет новый музей в «Хатыни»?

Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.

Хатынь продолжает жить. Как память. Без срока давности. 79 лет после трагедии все так же сложно эмоционально знакомиться с ее историей. Но необходимо, чтобы не повторять ошибок прошлого. Сегодня в мемориальном комплексе задумывается строительство нового музея. Он будет одноэтажным, чтобы не нарушать ландшафта Хатыни. А в современных инсталляциях и интерактивных стендах история предстанет максимально наглядно.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»: Те люди, которые сюда приезжают, им надо, молодым людям и не только, воспринять все это, понять даже в элементарных, простых вещах. Для этого у нас есть существующая экспозиция, фотодокументальная. Она тоже рассказывает. Это будет та же фотодокументальная экспозиция, только расширенная. Чтобы посетитель мог прочувствовать это современными музейными технологиями.

Яна Шипко, корреспондент:

Спасибо большое, что погрузились вместе с нами в воспоминания об этих страшных страницах истории, за то, что пропускаете в работе через себя всю эту боль, и за то, что храните память.

Артур Зельский:

Спасибо большое, что вы приехали в Хатынь.

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