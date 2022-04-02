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Прочувствовать современными технологиями. Каким будет новый музей в «Хатыни»?

02 апреля 2022 15:05
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Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.

Прочувствовать современными технологиями. Каким будет новый музей в «Хатыни»?-1

Хатынь продолжает жить. Как память. Без срока давности. 79 лет после трагедии все так же сложно эмоционально знакомиться с ее историей. Но необходимо, чтобы не повторять ошибок прошлого. Сегодня в мемориальном комплексе задумывается строительство нового музея. Он будет одноэтажным, чтобы не нарушать ландшафта Хатыни. А в современных инсталляциях и интерактивных стендах история предстанет максимально наглядно.

Прочувствовать современными технологиями. Каким будет новый музей в «Хатыни»?-4

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Те люди, которые сюда приезжают, им надо, молодым людям и не только, воспринять все это, понять даже в элементарных, простых вещах. Для этого у нас есть существующая экспозиция, фотодокументальная. Она тоже рассказывает. Это будет та же фотодокументальная экспозиция, только расширенная. Чтобы посетитель мог прочувствовать это современными музейными технологиями.

Прочувствовать современными технологиями. Каким будет новый музей в «Хатыни»?-7

Яна Шипко, корреспондент:
Спасибо большое, что погрузились вместе с нами в воспоминания об этих страшных страницах истории, за то, что пропускаете в работе через себя всю эту боль, и за то, что храните память.

Артур Зельский:
Спасибо большое, что вы приехали в Хатынь.

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# Великая Отечественная война # общество # Артур Зельский # Яна Шипко # Фотофакт

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