Нарезал полные пайки хлеба и добавлял в воду сахар. История Степана Трутько – узника Берёза-Картузского концлагеря

Сегодня мало кто расскажет о концлагере в Березе. Но воспоминания узников, сохранившиеся до нашего времени, могут показать всю тяжесть, боль и страдания, перенесенные здесь, которые проявили всю силу духа, веры, воли и непреклонного мужества за борьбу против фашизма. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Федор Трутько, сын узника концлагеря Береза-Картузкая Степана Трутько:

Вела борьбу за права крестьян Компартия Западной Беларуси. Отец вступил в эту партию, был активным человеком и они занимались борьбой за права, за выполнение той Конституции, которая была даже записана польским правительством. Но местные власти ее не выполняли. Они и налоги давали, как им вздумается, и все остальное. Такая жизнь была, тяжелая.

Из воспоминаний Степана Трутько: «Мы распространяли политическую литературу среди населения, вывешивали флаги и лозунги, расклеивали листовки. Особенно активно проводили эту работу накануне революционных праздников. Полиция неистовствовала. Ее агенты ездили из одной деревни в другую, срывали лозунги и листовки, лазили по телеграфным столбам и соснам, допытывались, чьих рук дело». Федор Трутько:

Отец пока в концлагерь не попал, сидел еще и в других тюрьмах – для политических заключенных. Была такая тюрьма в Дрогобыче, Слониме и в других местах. Он сидел лет, наверное, семь за политическую деятельность. Как только лозунги появились, праздники 1 Мая, День Октябрьской революции – компартия уже где-то лозунги, флаги вывешивала. За это дело. Нашелся один предатель в организации партийной, который выдал из подполья эту партию. С того времени начали отца тормошить, потому что он был секретарь этой Компартии Западной Беларуси.

Из воспоминаний Степана Трутько: «Нас судили в Слониме. Когда зачитали обвинительное заключение, мне задали вопрос, признаю ли я себя виновным. – Виновным себя не признаю, потому что в этом деле есть другие виновники, – ответил я. Прокурор и судьи насторожились. Они думали, что я начну давать показания, рассказывать о работе коммунистического подполья. Я начал говорить о бесправии, нищете, о произволе властей. – Виновато во всем правительство Пилсудского, – заявил я. Меня лишили слова. Примерно об этом же говорили на суде и другие товарищи. Мне дали тогда шесть лет тюремного заключения». Федор Трутько:

В 1937 году отца арестовали и в березовский концлагерь посадили. Тут лагерь был особый. Кто переступил порог этого лагеря, тот терял право на ходьбу пешком – только бегом. Он терял право на язык, не имел права ни с кем разговаривать. Запрещалось строго. Были очень большие издевательства.

Федор Трутько:

Отец говорил, что даже такие примеры были. Значит, команда «подъем». После – заправка постели. И каждый должен стать по стойке «смирно» возле своих нар. Проходит полицейский, смотрит, как убрана постель. Если плохо, получал дубинкой. После этого дает команду ползать под нарами. Всех дубинками и под нары, по полу делать, как они считали, зарядку, ползком. Федор Трутько:

Карцер – был цементный пол без света и свежего воздуха, в подвале. И кормежка была: полпайки хлеба, 250 грамм через день, и кружка воды через день. Один день ничего не давали. Сажали на 5-7 дней. Больше – люди или сознание теряли, или даже умственно некоторые не выдерживали этого.

Из воспоминаний Степана Трутько: «Карцер находился в бывших цементированных погребах. Пол всегда был в нем сырой. В маленькое оконце, похожее на амбразуру, едва проникал дневной свет. В карцере всегда находились около 50 заключенных. Штрафникам четыре дня в неделю выдавали только воду, в остальные три дня – по 250 граммов хлеба. По негласному уговору, заключенные, работавшие на кухне, всячески поддерживали питанием находившихся в карцере товарищей. Когда я работал на кухне, то нарезал сидящим в карцере не половинные, а полные пайки хлеба и в воду добавлял сахар, за что сам был посажен на неделю». Федор Трутько:

Тренировки разные. Гусиным шагом бегали, в бочке без дна воду носили, гусиным шагом, по-лягушачьи, как лягушки прыгать заставляли.