Андрей Лазуткин: американцы бросили афганских союзников и бросят своих маленьких украинских помощников

Новости Беларуси. Задержание год назад бойцов так называемой частной военной компании Вагнера в Беларуси наделало много шума и могло серьезно осложнить российско-белорусские отношения. На минувшей неделе появились новые детали этой истории, за которую, как оказалось, взяли на себя ответственность американские разведслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в авторской рубрике Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин:

Главной темой прошлой недели стала встреча двух президентов, на которой обсуждались союзные программы. Но вот что интересно. За день до встречи канал CNN со ссылкой на американскую разведку сообщил новые подробности истории с ЧВК Вагнера. Напомню, год назад, перед выборами, в Минском районе были задержаны 33 человека с опытом участия в боевых действиях, а затем переданы в Российскую Федерацию. Так вот, CNN сообщил, что это была операция украинской разведки, которая получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как завлечь российских наемников на территорию Украины. На этом видео генерал-майор СБУ в запасе, который работал при Порошенко. Вот что он комментирует «Радио Свобода».

Вы не знаете или не хотите говорить нам те подробности, которые вам известны, но как вообще в таких случаях, в подобных операциях могут принимать участие спецслужбы других стран? В данном случае идет речь о том, что ЦРУ могло неким образом тоже участвовать в этой операции.

Вы знаете, это нормальная практика, потому что речь идет о терроризме. Когда речь идет о террористических действиях, я напомню, получены очень веские доказательства, они опубликованы, они показаны по видео от этих наемников, их документов, фотографий и так далее. Что свидетельствует об их причастии к соответствующим террористическим актам.

Андрей Лазуткин:

Как видите, украинский генерал подтверждает, что для Украины это нормальная практика. И уверенно рассказывает, что эти лица причастны к террористической деятельности, что опубликованы веские доказательства и так далее. Но никакого суда над вагнеровцами не было. Они просто проходят по спискам американской разведки, никто ни в чем их вину не доказывал. Но для того ведь и нужны центры допроса ЦРУ, чтобы с ними поработали специалисты. Вот тогда, после пыток, вы расскажете и о том, что сбили Boeing, и что были снайпером на Майдане, и что готовили беспорядки в Минске, и вообще все что угодно. Но вы спросите, а в чем тут новизна? А появляется интересная деталь. Американский источник говорит, что операцию контролировало ЦРУ, но проводили ее украинскими руками. Для американцев было нежелательно светить свое участие, потому что, как они выразились, это «операция с большим риском». А в чем же риск? По плану вагнеровцы должны были сесть на самолет в Минске, а при пролете над Украиной их должны принудительно посадить. Так вот, риск в том, что вагнеровцы, если бы их посадили в украинском аэропорту, как Протасевича, вряд ли стали бы выходить с поднятыми руками и сдаваться СБУшникам.

Андрей Лазуткин:

Это фрагмент учебного штурма самолета. Но даже здесь видно, что бывают определенные риски. Скорее всего, произошел бы захват самолета, переговоры, штурм, и, вероятно, случились бы трупы гражданских лиц. Именно такой расклад был выгоден ЦРУшникам, а не просто задержание. Смотрите, вот ужасные российские наемники. Они захватывают мирный самолет, оказывают сопротивление, а мы их всех убили. А еще можно расстрелять побольше гражданских и списать все на русских, как это было на Майдане. Почему нет? Отличный международный скандал. Возможных последствий было бы несколько. Например, это очередной повод остановить «Северный поток» и не покупать российский газ. А для российско-белорусских отношений это означало бы чудовищный клин – потому что мы фактически действовали в интересах ЦРУ. Год назад всего этого мы избежали если не чудом, то только благодаря выдержке Лукашенко. И представьте, насколько были бы испорчены отношения с Россией, если бы все пошло по худшему варианту. А ведь оставалось всего 10 дней до выборов, и кто знает, поддержали бы нас русские политически и информационно после такой провокации.