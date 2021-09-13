Данилович о Дне единства: не прекращаются попытки разделить наш народ, эту дату нужно надлежащим образом отмечать

Новости Беларуси. Кто и зачем делил белорусскую землю в прошлом веке? Как наш народ противостоял полонизации? И почему Рижский договор – черная страница в истории Беларуси? Эти темы 13 сентября, в преддверии Дня народного единства, на пресс-конференции обсудили ученые и политологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Естественно, в рамках этого Дня единства мы можем рассматривать все, что объединяло в разные исторические эпохи наш народ, и современность тоже, что для нас особо важно и актуально, это ведь на сегодня, к сожалению, не прекращается – по-прежнему попытки разделить наш народ. И события прошлого года – яркие тому свидетельства. Поэтому, безусловно, эта дата знакова. Ее нужно надлежащим образом отмечать, но самое важное – это сохранять историческую память о событиях, которые произошли в то время и в 21-м году, и в межвоенный период, когда Западная Беларусь находилась в составе польского государства.

На долгое время наша земля и народ оказались в оккупации. Закрывались белорусские школы, а православные храмы использовались как костелы. Материалы и документы об этих событиях легли в основу двухтомного издания «Польша – Беларусь». Его презентовали в рамках круглого стола. Сборник является совместным трудом Института истории НАН Беларуси, Национального архива и фонда «Историческая память».

Сергей Пешин, директор издательства «Беларусь»:

Дело в том, что подписание Рижских мирных договоренностей стало судьбоносным этапом в судьбе белорусского народа. Здесь без преувеличений. И последствия тех событий мы ощущаем на себе и по нынешний день. К сожалению, наверное, мы долгое время шли по такому пути сглаживания каких-то углов, мы старались никогда никого не обижать, но мы посчитали, что просто необходимо издавать эту книгу большим, массовым тиражом, чтобы она была доступна и в библиотеках.