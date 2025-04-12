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Александра Саснович вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте

12 апреля 2025 18:56
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Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира категории 500 в Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, занимающая 109-е место в мировом рейтинге, обыграла 155-ю в топе американку Луизу Чирико. Соотечественница не оставила своей оппонентке шансов в первом сете и забрала его под ноль. Вторая партия получилась более упорной, но в итоге расстановка сил вновь была на стороне Александры. Победа – 6:0; 6:4. Кроме того, в основной сетке соревнований примет участие еще одна белоруска Арина Соболенко.

# Теннис

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