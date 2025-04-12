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Минское «Динамо» одержало две победы в чемпионате КХЛ 3х3

12 апреля 2025 18:53
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В чемпионате Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3 минское «Динамо» провело два матча и оба выиграло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала «зубры» одолели омский «Авангард» со счетом 3:2. Причем наши парни уступали, но сумели сравнять и в серии буллитов вырвали важную викторию. Во втором поединке белорусская команда в уверенной манере обыграла лидеров квартета казанский «Ак Барс» – 5:2. Минчане располагаются на втором месте в своем дивизионе. 13 апреля динамовцы сыграют с магнитогорским «Металлургом».

# Хоккей

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