Яркие краски праздника всех народов. Показываем, что происходит в фестивальном Гродно

Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур. Второй день феста обещает быть насыщенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На разных площадках гостей ждут выставки, мастер-классы, театральные представления, а также работа национальных подворий. Фестиваль объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной.
3 июня прошло официальное открытие. В 2022 году сцена стала местом успешных экспериментов. Организаторы смешали культуры. Так, в номерах участвовали представители разных диаспор.
Как признаются участники, они успели соскучиться по атмосфере всеобщего праздника, и сейчас им хочется, чтобы он не заканчивался. Или хотя бы стал прочной традицией.
Участники фестиваля национальных культур: люди приветливые, белорусы как народ нам очень нравятся. Подробнее здесь.
Сегодня на разных площадках пройдут концерты. Завершением вечера станет яркое файер-шоу.