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Яркие краски праздника всех народов. Показываем, что происходит в фестивальном Гродно

04 июня 2022 08:15
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Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур. Второй день феста обещает быть насыщенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На разных площадках гостей ждут выставки, мастер-классы, театральные представления, а также работа национальных подворий. Фестиваль объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной.

Яркие краски праздника всех народов. Показываем, что происходит в фестивальном Гродно-1

Яркие краски праздника всех народов. Показываем, что происходит в фестивальном Гродно-3

3 июня прошло официальное открытие. В 2022 году сцена стала местом успешных экспериментов. Организаторы смешали культуры. Так, в номерах участвовали представители разных диаспор.

Яркие краски праздника всех народов. Показываем, что происходит в фестивальном Гродно-6

Как признаются участники, они успели соскучиться по атмосфере всеобщего праздника, и сейчас им хочется, чтобы он не заканчивался. Или хотя бы стал прочной традицией.

Яркие краски праздника всех народов. Показываем, что происходит в фестивальном Гродно-9

Участники фестиваля национальных культур: люди приветливые, белорусы как народ нам очень нравятся. Подробнее здесь.

Сегодня на разных площадках пройдут концерты. Завершением вечера станет яркое файер-шоу.

Яркие краски праздника всех народов. Показываем, что происходит в фестивальном Гродно-12

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# Фестиваль # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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