Яркие краски праздника всех народов. Показываем, что происходит в фестивальном Гродно

Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур. Второй день феста обещает быть насыщенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На разных площадках гостей ждут выставки, мастер-классы, театральные представления, а также работа национальных подворий. Фестиваль объединил представителей более 30 стран, для которых Беларусь стала второй родиной.