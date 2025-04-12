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Лукашенко рассказал, в чём заключается уникальная особенность белорусов

12 апреля 2025 19:08
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Лукашенко рассказал, в чём заключается уникальная особенность белорусов-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Все, кто за белорусоцентричность, должны понимать: чтобы сохраниться, особенно сейчас, в период атак глобализации, краха философии и растерянности смыслов, те, что были растоптали на прайдах и маршах госпереворотов, а нового не создали, сейчас нужен консолидирующий бренд. И в качестве идеи, и в качестве персоны. Британский сановник и белорусский диктатор – в истории останутся только такие страны.

Лукашенко рассказал, в чём заключается уникальная особенность белорусов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особенность в чем белорусов? Я об этом как-то говорил один раз, не педалирую этот вопрос. Мы люди особенные, в нашей крови все перемешалось: и русская кровь, и украинцы, и поляки, и евреи, и татары – в этом наша беларускасць, в этом наши мозги. Мы умные люди. Почему? Потому что у нас от поляков, украинцев, русских, евреев и татар все это присутствует. В этом особенность нашего народа. 

Не надо повторять чужой успех, надо создавать свой. Пустовой о субботнике, единстве и Директиве №12. Читать здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Субботники в Беларуси

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