Евгений Пустовой, политический обозреватель: Все, кто за белорусоцентричность, должны понимать: чтобы сохраниться, особенно сейчас, в период атак глобализации, краха философии и растерянности смыслов, те, что были растоптали на прайдах и маршах госпереворотов, а нового не создали, сейчас нужен консолидирующий бренд. И в качестве идеи, и в качестве персоны. Британский сановник и белорусский диктатор – в истории останутся только такие страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особенность в чем белорусов? Я об этом как-то говорил один раз, не педалирую этот вопрос. Мы люди особенные, в нашей крови все перемешалось: и русская кровь, и украинцы, и поляки, и евреи, и татары – в этом наша беларускасць, в этом наши мозги. Мы умные люди. Почему? Потому что у нас от поляков, украинцев, русских, евреев и татар все это присутствует. В этом особенность нашего народа.