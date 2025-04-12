Не надо повторять чужой успех, надо создавать свой. Пустовой о субботнике, единстве и Директиве №12

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Хлеба, зрелище и даже чудо. Когда все устраивает, встречают с тимпанами, ликованием и осанной. Там, где успех и благополучие – там всеобщая поддержка. Не протиснешься. На жертвенность мир идет с неохотой. До третьих петухов многие не выдерживают. Разбегаются по Верхним Ларсам, лецішчам у добровольное выгнанне. Но сейчас время ликований и осанны – возвращения из бегства. Первые ряды заняты – не протиснешься.
О главном. Смыслах и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Сонца заглянула ў беларускае ваконца. Ні хмурынки. Безоблачный период. Несмотря на дальние раскаты грома. Но так всегда весной. Подых навальніцы не пугает, а радует. Земля омывается уже от опостылого межсезонья. Это и про пору года и про пору нашего исторического развития.
Сегодня не просто субботник – очередной и консолидирующий всю нацию и общественность. Сегодня заложен сад народного единства. Батька вместе с детьми Беларуси. Поколением не знавших другой страны. Поколением не знавших проблем. А значит, даже не подозревающим, что может быть по-другому. В твоей стране. И в той, о которой ты знал лишь по чужим рассказам или комментариям с фейковыми аватарками.
Читайте также:
Начинаю дышать заново – белорус поделился эмоциями после печального опыта учебы в чешском вузе
«Мама, я тут отупею». Почему белорусы боятся за своих детей в Польше? И дело не только в легальных наркотиках
Над тобой смеется вся группа, а ты не понимаешь – белоруска об учебе в Варшаве
Евгений Пустовой:
В стране под чужим небом всегда будут трудности перевода, с каким бы ты усердием до этого ты ни учил польский или английский. С каким бы ты упоением ни изучал бы их культуру, с какой бы преданностью ты бы ни отмечал бы их праздники и с каким бы восхищение до этого ни говорил об их истории. Повторить относительный успех Польши или очевидный Британии мы не можем. Во-первых, потому что Минск никогда не был метрополией, я сейчас не про религиозный термин, скажу емче. Мы никогда не забирали хлеб из рук чужих детей, никогда на наши благополучие не гнули спины люди чужих государств. Так поступали с нами.
Во-вторых, повторять чужой успех не надо. Надо создавать свой. И какие бы материальные блага мы бы ни создали, какие бы компетенции ни освоили, какие-бы бренды ни распиарили – сильными станем лишь тогда, когда плоды даст сад национального самосознания. Единства. Весьма символично и даже сакрально, что мы его заложили у архитектурного символа суверенитета – Дворца Независимости и по соседству с будущим музеем белорусской государственности. То есть единство народа, нации, общества обеспечивают, первое, все признаки государства. От институтов власти до границ. Второе – единое прочтение всего пути. От Рогволода до Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С национализмом надо очень осторожно. Мы должны быть с вами начеку, мы должны видеть, чтобы мы, не дай бог, куда-нибудь не отклонились. Чтобы у нас была такая мирная жизнь и мы высаживали деревья, строили музеи, куда придут наши дети и внуки, посмотрят и скажут: да, мы же когда, посмотрите, откуда наши корни!
Лукашенко рассказал, в чем заключается уникальная особенность белорусов.
Евгений Пустовой:
Не стоит стержнем делать лишь экономику. Корпоративность страны основывается не на промышленных или аграрных успехах. А на смыслах. Уникальность Беларуси в том, что мы такие скромные, но смогли вобрать в себя разные культуры, не растворяясь в других. Да, сначала надо было отвести страну от пропасти, затем провести по тонкому льду. Были обеспокоены хлебом насущным. А сейчас время создавать места сакрализация белорусской государственности.
Очень правильно и символично, что наконец-то мы приняли отдельную идеологическую директиву. Без идеи не будет будущего. Ради чего жить. Советский союз победил концентрированный в нацизме империализм, проложил магистрали и пути к звездам, а дальше что? Как только общим смыслом стала югославская стенка, рухнула охранная стена советской модели развития. Идеология не может быть директивной. Но задокументировано и прописано должно быть то, что в наших душах.
Гигин о Директиве №12: идеология – это творчество, система идей, но все равно должна быть база. Подробнее.
Евгений Пустовой:
Начнут функционеры прыгать по смыслам, а навуковцы, вернувшиеся из-под плинтуса, распахнут окна Овертона западным ветрам перемен. Э-нет, господа, есть концепция настоящих смыслов – и ей следуем. Пока родители заняты турецкими сериалами и «тиктоком», формирование традиционного человека и белоруса начинается со школы и заканчивается в вузе. Один профессор стоит десятка НКО. Но теперь у профессора есть документ – итог многолетней работы экспертов, научного сообщества и государственных органов. Конституция идеалов нашей страны.
Это не просто набор тезисов или зеркало, отражающее запросы общества. Это еще вершина, на которую надо подняться. Эксперты говорят, что это автопортрет общества. Критики утверждают, что картина серого единообразия. Скорее всего, это картина белорусского мира, который надо будет открыть помочь одним, сохранить от других и сохранить для всех нас. И тех, кто будет после нас.
Это гармоничный белорусский узор от василька на слуцком поясе до национального орнамента на государственном флаге. От хлебороба до космонавта. От Дня космонавтики до «Дожинок». Но выше всех – Победа. В ее сердце зиждется наша независимость, наш День Независимости. Это нельзя придумать, это только делает жизнь. От полоцкой Софии до национального музея истории. Это гармоничный аутентичный космос белорусской духовности. Покоряя космос, мы не грэбуем родными нивами. А создавая высокотехнологичные отрасли, не забываем держать в чистоте свою Батьковщину и душу.