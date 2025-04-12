Не надо повторять чужой успех, надо создавать свой. Пустовой о субботнике, единстве и Директиве №12

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Хлеба, зрелище и даже чудо. Когда все устраивает, встречают с тимпанами, ликованием и осанной. Там, где успех и благополучие – там всеобщая поддержка. Не протиснешься. На жертвенность мир идет с неохотой. До третьих петухов многие не выдерживают. Разбегаются по Верхним Ларсам, лецішчам у добровольное выгнанне. Но сейчас время ликований и осанны – возвращения из бегства. Первые ряды заняты – не протиснешься. О главном. Смыслах и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Сонца заглянула ў беларускае ваконца. Ні хмурынки. Безоблачный период. Несмотря на дальние раскаты грома. Но так всегда весной. Подых навальніцы не пугает, а радует. Земля омывается уже от опостылого межсезонья. Это и про пору года и про пору нашего исторического развития. Сегодня не просто субботник – очередной и консолидирующий всю нацию и общественность. Сегодня заложен сад народного единства. Батька вместе с детьми Беларуси. Поколением не знавших другой страны. Поколением не знавших проблем. А значит, даже не подозревающим, что может быть по-другому. В твоей стране. И в той, о которой ты знал лишь по чужим рассказам или комментариям с фейковыми аватарками. Читайте также: Начинаю дышать заново – белорус поделился эмоциями после печального опыта учебы в чешском вузе «Мама, я тут отупею». Почему белорусы боятся за своих детей в Польше? И дело не только в легальных наркотиках Над тобой смеется вся группа, а ты не понимаешь – белоруска об учебе в Варшаве

Евгений Пустовой:

В стране под чужим небом всегда будут трудности перевода, с каким бы ты усердием до этого ты ни учил польский или английский. С каким бы ты упоением ни изучал бы их культуру, с какой бы преданностью ты бы ни отмечал бы их праздники и с каким бы восхищение до этого ни говорил об их истории. Повторить относительный успех Польши или очевидный Британии мы не можем. Во-первых, потому что Минск никогда не был метрополией, я сейчас не про религиозный термин, скажу емче. Мы никогда не забирали хлеб из рук чужих детей, никогда на наши благополучие не гнули спины люди чужих государств. Так поступали с нами. Во-вторых, повторять чужой успех не надо. Надо создавать свой. И какие бы материальные блага мы бы ни создали, какие бы компетенции ни освоили, какие-бы бренды ни распиарили – сильными станем лишь тогда, когда плоды даст сад национального самосознания. Единства. Весьма символично и даже сакрально, что мы его заложили у архитектурного символа суверенитета – Дворца Независимости и по соседству с будущим музеем белорусской государственности. То есть единство народа, нации, общества обеспечивают, первое, все признаки государства. От институтов власти до границ. Второе – единое прочтение всего пути. От Рогволода до Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С национализмом надо очень осторожно. Мы должны быть с вами начеку, мы должны видеть, чтобы мы, не дай бог, куда-нибудь не отклонились. Чтобы у нас была такая мирная жизнь и мы высаживали деревья, строили музеи, куда придут наши дети и внуки, посмотрят и скажут: да, мы же когда, посмотрите, откуда наши корни! Лукашенко рассказал, в чем заключается уникальная особенность белорусов.

Евгений Пустовой:

Не стоит стержнем делать лишь экономику. Корпоративность страны основывается не на промышленных или аграрных успехах. А на смыслах. Уникальность Беларуси в том, что мы такие скромные, но смогли вобрать в себя разные культуры, не растворяясь в других. Да, сначала надо было отвести страну от пропасти, затем провести по тонкому льду. Были обеспокоены хлебом насущным. А сейчас время создавать места сакрализация белорусской государственности. Очень правильно и символично, что наконец-то мы приняли отдельную идеологическую директиву. Без идеи не будет будущего. Ради чего жить. Советский союз победил концентрированный в нацизме империализм, проложил магистрали и пути к звездам, а дальше что? Как только общим смыслом стала югославская стенка, рухнула охранная стена советской модели развития. Идеология не может быть директивной. Но задокументировано и прописано должно быть то, что в наших душах. Гигин о Директиве №12: идеология – это творчество, система идей, но все равно должна быть база. Подробнее.