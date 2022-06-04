«Быть информационным партнёром – это большая честь». Гендиректор СТВ рассказал, где смотреть гала-концерт фестиваля в Гродно

Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день феста обещает быть насыщенным. На разных площадках уже работают выставки и мастер-классы. Представители более 30 стран знакомят со своей культурой.

17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальный культур? Читать здесь.

Полина Королева, корреспондент:

Наш телеканал – информационный партнер фестиваля. Мы очень этим гордимся. И, думаю, в вашей памяти еще свеж концерт, который также был официальной церемонией открытия. Предлагаю узнать, где и когда можно будет в полной мере насладиться этим действием.