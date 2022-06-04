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«Быть информационным партнёром – это большая честь». Гендиректор СТВ рассказал, где смотреть гала-концерт фестиваля в Гродно

04 июня 2022 12:37
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Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день феста обещает быть насыщенным. На разных площадках уже работают выставки и мастер-классы. Представители более 30 стран знакомят со своей культурой.  

17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальный культур? Читать здесь.

Полина Королева, корреспондент:  
Наш телеканал – информационный партнер фестиваля. Мы очень этим гордимся. И, думаю, в вашей памяти еще свеж концерт, который также был официальной церемонией открытия. Предлагаю узнать, где и когда можно будет в полной мере насладиться этим действием.  

«Быть информационным партнёром – это большая честь». Гендиректор СТВ рассказал, где смотреть гала-концерт фестиваля в Гродно-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Быть информационным партнером – это большая честь для телеканала СТВ. Вчера снимали гала-концерт, который наши телезрители увидят завтра, 5 июня, на канале РТР-Беларусь в 21:00. Мы постарались отразить самые яркие моменты этого праздника. Смотрите РТР-Беларусь в 21:00 5 июня.  

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# Фестиваль # общество # Полина Королева # Александр Осенко # Фотофакт

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