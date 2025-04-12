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Финал соревнований по гандболу «Стремительный мяч» среди девушек завершился в Минске

12 апреля 2025 18:57
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В столице завершился финальный этап республиканских соревнований по гандболу «Стремительный мяч» среди девушек 13-14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал соревнований по гандболу «Стремительный мяч» среди девушек завершился в Минске-2

Борьбу за награды вели 16 команд из всех регионов Беларуси. В решающем поединке встретились дружины из Новополоцка и Барановичей. Противостояние проходило в напряженной борьбе. Со старта лидерство захватили новополчане, однако подопечные Натальи Агаповой совершили камбэк и праздновали победу с минимальным преимуществом – 24:23, оставив соперников на второй ступени пьедестала. Бронза у столичной команды РЦОП. 

Финал соревнований по гандболу «Стремительный мяч» среди девушек завершился в Минске-4

София Гапова, участница турнира (г. Барановичи):
Мы безумно счастливы, потому что тренировались каждый день усердно, всегда мечтали выиграть, но чего-то не хватало. В этот раз все звезды сошлись и мы выиграли. Все соперники были сильные, мы были с ними наравне. У нас получилось их обыграть. Мы, наверное, чуть сильнее их. 

Финал соревнований по гандболу «Стремительный мяч» среди девушек завершился в Минске-6

Наталья Агапова, главный тренер (г. Барановичи): 
Мы долго шли к этому успеху. Уже два года занимаем второе место. Это был мой последний шанс, чтобы доказать, что все-таки Барановичи – сильная команда. Эти игры мы все буквально выигрываем в один мяч. Очень сильная команда, очень сплоченная. Очень довольна, счастлива. 

Финал соревнований по гандболу «Стремительный мяч» среди девушек завершился в Минске-8

«Стремительный мяч» – традиционный турнир, который проходит при поддержке Президентского спортивного клуба и позволяет юным гандболистам проявить себя, а тренерам просмотреть будущий резерв. Уже в понедельник, 14 апреля, борьбу за награды начнут юноши. 

# Гандбол

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