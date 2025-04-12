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Хоккеисты минского «Динамо» с поражения стартовали в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

12 апреля 2025 18:53
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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение на старте четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостоит «зубрам» лучший клуб Восточной конференции по итогам регулярки челябинский «Трактор». Поединок прошел на льду российской команды. Первая треть, несмотря на всю атакующую силу обеих дружин, осталась безголевой. 

Во втором отрезке было достаточно острых моментов, оппоненты дважды играли в формате 4х4, но зрители так и не увидели заброшенных шайб. Все изменилось на старте заключительного периода. Хозяева вышли вперед усилиями Александра Кадейкина. Но через 6 минут минчане восстановили паритет. Отличился Илья Усов. А довольно скоро Роман Горбунов вывел белорусов вперед. 

Тренерский штаб соперников заменил голкипера на шестого полевого игрока, и риск оправдался. Вновь равенство. «Медведи» продолжили натиск и отправили в ворота «зубров» еще две шайбы. Поражение «Динамо» – 2:4. Второй матч серии до четырех побед пройдет также на площадке «Трактора» в понедельник, 14 апреля. Далее команды переедут на «Минск-Арену», где сыграют 16 и 18 апреля.

# Хоккей

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