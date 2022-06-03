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Участники фестиваля национальных культур: люди приветливые, белорусы как народ нам очень нравятся

03 июня 2022 21:15
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Новости Беларуси. Официальное открытие фестиваля национальных культур в Гродно началось с торжественного шествия. Во главе каждой из диаспор шла девушка с цветком-символом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники фестиваля национальных культур: люди приветливые, белорусы как народ нам очень нравятся-1

В 2022 году сцена стала местом успешных экспериментов. Организаторы смешали культуры. Так, в номерах участвовали представители разных диаспор. Как признаются участники, они успели соскучиться по атмосфере всеобщего праздника. И сейчас им хочется, чтобы он не заканчивался или хотя бы стал прочной традицией.

Участники фестиваля национальных культур: люди приветливые, белорусы как народ нам очень нравятся-4

Первый раз участвуем. Все проходит просто на высшем уровне, организация. Все костюмы, все просто отлично. Публика довольна. Мы очень рады, воодушевлены. Люди очень приветливые. Белорусы как народ нам очень нравятся. Спасибо вам огромное!

Участники фестиваля национальных культур: люди приветливые, белорусы как народ нам очень нравятся-7

Столько людей, столько радостных лиц. Все встречаются, друг другу улыбаются. Это поднимает наш дух, настрой фестиваля. Четыре года не было, мы уже очень-очень соскучились по этому фестивалю.

Участники фестиваля национальных культур: люди приветливые, белорусы как народ нам очень нравятся-10

Концерт закончится ближе к полуночи. Напомним, впереди еще два дня праздника.

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# Фестиваль # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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