Участники фестиваля национальных культур: люди приветливые, белорусы как народ нам очень нравятся

Новости Беларуси. Официальное открытие фестиваля национальных культур в Гродно началось с торжественного шествия. Во главе каждой из диаспор шла девушка с цветком-символом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году сцена стала местом успешных экспериментов. Организаторы смешали культуры. Так, в номерах участвовали представители разных диаспор. Как признаются участники, они успели соскучиться по атмосфере всеобщего праздника. И сейчас им хочется, чтобы он не заканчивался или хотя бы стал прочной традицией.

Первый раз участвуем. Все проходит просто на высшем уровне, организация. Все костюмы, все просто отлично. Публика довольна. Мы очень рады, воодушевлены. Люди очень приветливые. Белорусы как народ нам очень нравятся. Спасибо вам огромное!