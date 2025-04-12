На Западе позавидуют этому! Как прошёл Республиканский субботник в регионах?

В масштабном марафоне чистоты 12 апреля объединилась вся Беларусь, от Бреста до Гомеля. Этот весенний субботник стал не просто уборкой, а настоящей эстафетой добрых дел, где каждый внес свой вклад в благоустройство родной земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У каждого региона свой фронт работ, но особый фокус внимания – местам воинской славы.

С самого утра во всех регионах страны, от Бреста до Витебска, кипит работа. Настоящий марафон чистоты. Оркестр рабочих инструментов задает ритм этому масштабному мероприятию. У каждой области – свои задачи, которые корректирует погода. Если в Гродненской области уже вовсю занимаются озеленением, то в Могилевской еще можно встретить сугробы. Но даже снег не поставит на паузу весенний субботник. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

У нас снег. Были запланированы объекты в районах, в области. Но пришлось скорректировать. Но тем не менее люди вышли, люди работают. Те объемы работ, которые не будут выполнены, будут перенесены на следующую неделю.

Наводить порядок сообща, всем миром, в своем общем доме – давняя и добрая традиция белорусов. С каждым годом участников этого важного дела становится больше. Особое внимание в этот день – местам, где особенно остро ощущается дыхание прошедшей войны. В Могилеве главной площадкой благоустройства стал Казимировский лес, молчаливый свидетель трагедии. Фашисты организовали здесь «остров смерти» – массово расстреливали мирное население. В этом году здесь появится памятник жертвам геноцида – еще один важный штрих в сохранении исторической правды.

Внимание и еще одному знаковому мемориалу – памятнику батальону милиции капитана Владимирова в деревне Гаи. Под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова здесь работают те, кто продолжает дело павших героев-милиционеров. Офицеры внутренних войск, ветераны, курсанты – все они вышли на субботник, чтобы хранить в чистоте и порядке эту важную страницу истории. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

С учетом того, что этот год 80-летия Великой Победы, нами запланированы масштабные мероприятия к данному празднику. Мы проедем по всей нашей стране. Возле каждого памятника мы остановимся и поклонимся героям Великой Отечественной войны.

Обычно они на страже рубежей, но сегодня по всей Беларуси на республиканский субботник вышли пограничники. Вместе с семьями они навели порядок у памятных мест, воинских захоронений и социальных объектов. Например, в столице командование и офицеры ведомства благоустроили территорию у памятного знака «Стражам границы всех поколений» и Братской могилы на бульваре Толбухина.

Готовятся к встрече гостей и западные ворота страны. Брестская область – это визитная карточка Беларуси для европейских туристов, и местные пейзажи становятся первым впечатлением о нашей стране. Именно здесь многие иностранцы понимают, как далеки от реальности созданные западными СМИ стереотипы о нашей стране. Центральной локацией региональной генеральной уборки стал новый патриотический центр на территории Брестской крепости. Его открытие уже в мае станет знаковым событием не только для белорусской молодежи.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Мы уже почувствовали, что наш центр из республиканского перерастает в международный. Последний мой визит в Российскую Федерацию и визит губернатора из Российской Федерации – просто просят, чтобы дети из других регионов Российской Федерации приезжали пожить и поработать.

В Гомеле трудовой десант направил свои усилия на создание объектов будущего. В молодом микрорайоне города заложили фундамент детской поликлиники. Особую торжественность моменту придала капсула с посланием будущим поколениям. Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Объект очень нужен. Район быстрорастущий. В районе фактически 18 тысяч детей. А если учитывать пригород Гомельского района, это плюс еще 6 тысяч детей. Семейные бригады Комитета госконтроля восстанавливают лесной массив, пострадавший от урагана. 25 тысяч молодых сосен и берез – вклад в экологическое будущее региона.