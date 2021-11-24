17-й день на белорусской границе. Показываем, что сейчас происходит в пункте размещения беженцев

Новости Беларуси. Третью неделю беженцы на белорусско-польской границе находятся в ожидании гуманитарного коридора в ЕС. Сейчас в кризисном центре находятся около 1 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они обеспечены горячим питанием, питьевой водой, спальными принадлежностями. А теперь вынужденные заложники ситуации наконец-то обеспечены возможностью помыться. Ранее беженцы обращались с просьбой организовать душ. Их пожелания услышали. И вот уже на опушке леса развернулась полевая баня.

Беженцы в центре благодарят белорусскую сторону за помощь, но не отступают в своих намерениях достичь цели – Германии. Даже на фоне сложившейся ситуации они находят поводы для радости. Накануне многие из них впервые увидели снег. Дети играли в снежки.

К слову, этот оптимизм оправдан еще и тем, что беженцам тепло и комфортно во временном убежище. Их не оставили на улице с наступлением морозов. Практически постоянно на границе присутствуют представители белоруской власти, парламентарии, регулярно оказывается помощь, в том числе организованная и доставленная белорусским Красным Крестом. Дмитрий Шевцов о беженцах: «Привыкли к нашим белорусским вкусняшкам, я бы так сказал». Подробнее здесь.