Прямой эфир

17-й день на белорусской границе. Показываем, что сейчас происходит в пункте размещения беженцев

24 ноября 2021 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Третью неделю беженцы на белорусско-польской границе находятся в ожидании гуманитарного коридора в ЕС. Сейчас в кризисном центре находятся около 1 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они обеспечены горячим питанием, питьевой водой, спальными принадлежностями. А теперь вынужденные заложники ситуации наконец-то обеспечены возможностью помыться. Ранее беженцы обращались с просьбой организовать душ. Их пожелания услышали. И вот уже на опушке леса развернулась полевая баня.

17-й день на белорусской границе. Показываем, что сейчас происходит в пункте размещения беженцев-1

17-й день на белорусской границе. Показываем, что сейчас происходит в пункте размещения беженцев-3

Беженцы в центре благодарят белорусскую сторону за помощь, но не отступают в своих намерениях достичь цели – Германии. Даже на фоне сложившейся ситуации они находят поводы для радости. Накануне многие из них впервые увидели снег. Дети играли в снежки.

17-й день на белорусской границе. Показываем, что сейчас происходит в пункте размещения беженцев-6

К слову, этот оптимизм оправдан еще и тем, что беженцам тепло и комфортно во временном убежище. Их не оставили на улице с наступлением морозов. Практически постоянно на границе присутствуют представители белоруской власти, парламентарии, регулярно оказывается помощь, в том числе организованная и доставленная белорусским Красным Крестом.

Дмитрий Шевцов о беженцах: «Привыкли к нашим белорусским вкусняшкам, я бы так сказал». Подробнее здесь.

17-й день на белорусской границе. Показываем, что сейчас происходит в пункте размещения беженцев-9

Позаботились и о наших коллегах. Чтобы облегчить работу журналистам и сформировать единое медиапространство, рядом с пунктом размещения беженцев 24 ноября начнет работу пресс-центр. Наши корреспонденты продолжают нести информационную вахту на белорусско-польской границе. На протяжении дня мы в режиме онлайн наблюдаем за происходящим в торгово-логистическом центре. Следите за нашими эфирами.

17-й день на белорусской границе. Показываем, что сейчас происходит в пункте размещения беженцев-12

Читайте также:  

Замминистра обороны Беларуси: «Население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны»  

Ночью польские силовики применили против беженцев взрывпакеты и слезоточивый газ  

Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за ожидаемой гололедицы. О чём нужно помнить водителям?
24 ноября 2021 06:50

Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за ожидаемой гололедицы. О чём нужно помнить водителям?

Под Гомелем перезахоронили останки пяти красноармейцев. Для их поиска использовали немецкую аэросъёмку
24 ноября 2021 06:34

Под Гомелем перезахоронили останки пяти красноармейцев. Для их поиска использовали немецкую аэросъёмку

Четверть века референдуму по Конституции. Общество «Знание» презентует проект «В режиме правды»
24 ноября 2021 06:26

Четверть века референдуму по Конституции. Общество «Знание» презентует проект «В режиме правды»